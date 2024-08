Apple Watch: Herzfrequenz-Funktion soll Leben gerettet haben

Darüber, dass die Apple Watch Gesundheitsüberwachungsfunktionen besitzt, die unter Umständen sogar lebensrettend sein können, haben wir schon häufiger berichtet. Nun hat die Warnfunktion zur niedrigen Herzfrequenz einem US-Amerikaner „das Leben gerettet“, wie der aus Kalifornien stammende Mann sagt.

Der Mann, eine ehemalige Führungskraft in der kalifornischen Tech-Branche, war gerade auf dem Weg, seine Tochter vom Flughafen abzuholen, als er sich plötzlich „ein wenig benommen und schwach“ fühlte. Kurz darauf erhielt er eine Benachrichtigung seiner Apple Watch. Diese hatte Alarm geschlagen, weil die Herzfrequenz des Mannes auf 32 gesunken war. Nach Rücksprache mit seiner Frau begab sich der Kalifornier direkt in ein Krankenhaus.

„Der Arzt stürzte herein und sagte: „Das ist ernst. Sie brauchen sofort einen Herzschrittmacher“, erzählt der Mann. Dr. Omid Yousefian, ein Herz-Elektrophysiologe an der Sansum Clinic Cardiology, sagt über die Rolle der Apple Watch in diesem Fall: „Seine Uhr hat maßgeblich dazu beigetragen, sein Leben zu retten.“

Für Ärzte seien die Symptome das Wichtigste, so Yousefian. Im Falle des Kaliforniers habe dieser den Alarm der Uhr mit seinen Symptomen verknüpft und schnell medizinische Hilfe gesucht. Diese schnelle Reaktion sei in diesem Moment lebenswichtig gewesen.

Innerhalb weniger Stunde wurde dem Mann dann ein Herzschrittmacher implantiert. Dass der Kalifornier der Apple Watch nun sein Überleben zuschreibt, dürfte wenig verwundern.