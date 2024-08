Nanoleaf EXPO Smart Display Case: LED-Vitrine mit bunter Beleuchtung

In Kooperation mit dem Designstudio FANTAQI hat Nanoleaf, globaler Branchenführer für intelligente Beleuchtungsinnovationen, eine LED-Vitrine auf den Markt gebracht, die nicht nur bunt beleuchtet ist, sondern sich auch erweitern lässt. Das Nanoleaf EXPO Smart Display Case lässt sich ab sofort vorbestellen, unter anderem kostet das Starter-Kit mit vier Displays 299,99 Euro.

Das neue Nanoleaf EXPO Smart Display Case richtet sich vor allem an Sammler und Sammlerinnen, die ihre wertvollen Besitztümer besonders kunstvoll inszenieren möchten. Jedes EXPO Case verfügt über eine nahtlose, flächendeckende Beleuchtung, die sich gleichmäßig über die gesamte Decke der Box erstreckt. Integrierte, vorinstallierte Lichtszenen wie „Hypno Beat“ oder „Flames“ tauchen das Display Case im Handumdrehen von reinem Weiß in animierte Farben. Natürlich kann man per Nanoleaf-App auch jede andere Farbe einstellen.

Bis zu 300 EXPO Display miteinander kombinieren

Wer viele Sammlerstücke und auch noch das passende Kleingeld besitzt, kann bis zu 300 EXPO Display miteinander kombinieren. Ausgestattet mit der exklusiven LayoutDetect-Technologie von Nanoleaf, synchronisiert sich jedes EXPO Case automatisch mit der Nanoleaf App, um individuelle Konfigurationen sofort zu erkennen. Das EXPO Display Case ist mit allen beliebten Nanoleaf Features wie zum Beispiel der Musikvisualisierung, Screen Mirror und AI Magic Scenes ausgestattet. Und wenn das Smartphone mal nicht zur Hand ist, kann die Steuerung auch direkt an der Vitrine erfolgen.

„Unser Ziel mit dem EXPO Smart Display Case ist es, Sammler:innen und Enthusiast:innen eine Möglichkeit zu bieten, ihre wertvollen Besitztümer nicht nur zu inszenieren, sondern mit individualisierbarer Beleuchtung und intelligenten Funktionen eindrucksvoll aufzuwerten“, sagt Gimmy Chu, CEO und Mitgründer von Nanoleaf. „Das EXPO Case repräsentiert die Verschmelzung von Technologie und Design, und wir freuen uns sehr, unserer passionierten Community ein Maß an Personalisierung zu bieten, das es so noch nicht gegeben hat.“

Das Nanoleaf EXPO Smart Display Case steht ab sofort zur Vorbestellung bereit und das Starter-Kit ist auch mit acht Displays für 549,99 Euro zu bekommen. Ein einzelnes Display zur Erweiterung schlägt mit 99,99 Euro zu Buche.