Sonos: Zwei neue Produkte verzögern sich – fehlerhafte App wird priorisiert

Am gestrigen Mittwoch hat das Audio-Unternehmen Sonos die aktuellen Quartalsergebnisse vorgestellt. Sonos-CEO Patrick Spence berichtete dort, dass vor allem die neuen Sonos Ace-Kopfhörer für einen guten Start sorgten und halfen, „das Umsatzwachstum im Jahresvergleich zu steigern“. Gleichzeitig sorgte die fehlerhafte Sonos-App für einen Dämpfer, die die guten Ergebnisse „überschatten“.

Spence kündigte während der Vorstellung der Quartalsergebnisse im Rahmen einer Telefonkonferenz auch an, zwei Hardware-Veröffentlichung vorerst hintenan zu stellen und den Bugfixes der Sonos-App (App Store-Link) zur größten Priorität des Unternehmens zu machen. Spence erklärt (via The Verge):

„Ich werde nicht eher ruhen, bis wir die Probleme behoben haben und die Kunden wieder von Sonos schwärmen. Wir glauben, dass wir uns vor allem auf die App konzentrieren müssen. Das bedeutet, dass wir die beiden großen neuen Produktveröffentlichungen, die wir für das vierte Quartal geplant hatten, verschieben müssen, bis unsere App das Qualitätsniveau erreicht, das wir, unsere Kunden und unsere Partner von Sonos erwarten.“

Bei einem der geplanten Produkte könnte es sich um eine neue Soundbar handeln, die bislang unter dem Codenamen „Lasso“ geführt wird. Laut Patrick Spence waren diese Produkte als Antwort auf eine Frage während der Telefonkonferenz „bereit, im vierten Quartal ausgeliefert zu werden“. Spence äußerte sich zudem über die Pläne, die Arbeit an der eigenen App voranzutreiben.

„[Die neue App] verfügt über eine modulare Entwicklerplattform, die auf modernen Programmiersprachen basiert und es uns ermöglicht, mehr Innovationen schneller voranzutreiben. Bei der App ging mein Drang nach Geschwindigkeit nach hinten los. Als wir die neue Software an immer mehr Benutzer auslieferten, wurde deutlich, dass es hartnäckige Fehler gab, die wir bei unseren Tests nicht entdeckt hatten. Das Ergebnis ist, dass viel zu viele unserer Kunden eine schlechtere Erfahrung machen als zuvor“.

Erst kürzlich sorgte ein vorübergehender Ausfall der Sonos-Clouddienste für erneute Probleme, zudem ist die Sonos-App seit Monaten fehlerbehaftet. Sonos hatte sich in der Vergangenheit bereits dafür entschuldigt und versprach, alle zwei Wochen neue Updates für die Anwendung bereitstellen zu wollen. Für die Verbesserung will man auch langjährige Software-Experten, darunter Nick Millington, den ursprünglichen Software-Architekten von Sonos, sowie Tom Conrad, Vorstandsmitglied von Sonos, hinzuziehen, um die App-Probleme zu lösen.