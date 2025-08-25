Apple Health+: Launch im nächsten Jahr mit zwei neuen Funktionen

Eigentlich bietet Apple Health bereits eine sehr gute und umfassende Möglichkeit, die eigenen Fitness- und Gesundheitsdaten zu tracken und miteinander zu vergleichen. Neben einem Zyklustracking, Medikamenteneinnahme und einer EKG-Messung gibt es auch die Option, den Schlaf im Blick zu behalten oder auch Hinweise auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen.

Wie der allseits bekannte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman nun in der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Newsletters berichtet, geht er davon aus, dass Apple im nächsten Jahr eine kostenpflichtige Variante von Apple Health, betitelt als „Apple Health+“, auf den Markt bringen könnte.

In seinem Newsletter erklärt Gurman, dass Apple Health+ aus einem KI-basierten Gesundheits-Coach bestehe. Apple müsse sich aufgrund von Zöllen und anderen schwankenden Einkünften neue Möglichkeiten suchen, Umsätze zu generieren. Im Newsletter-Artikel heißt es dazu:

„Da die Einnahmen aus Dienstleistungen möglicherweise weiter zurückgehen werden, ist davon auszugehen, dass Apple weiterhin zusätzliche Angebote auf den Markt bringen und die Preise erhöhen wird, um die Differenz auszugleichen. Was völlig neue Dienste angeht, ist mit der Einführung einer kostenpflichtigen Apple Health+ Option im nächsten Jahr zu rechnen. Wie ich bereits mehrfach ausführlich beschrieben habe, handelt es sich dabei um einen KI-basierten Gesundheitscoach mit Ernährungsplanung und medizinischen Empfehlungen.“

In der Vergangenheit hatte Gurman schon berichtet, dass er eine Apple Health+ Funktion mit iOS 19.4, nun besser bekannt als iOS 26.4, erwarte. Später äußerte sich der Apple-Analyst dahingehend, dass das Feature nicht vor iOS 27 erscheinen werde. Der kostenpflichtige und erweiterte Dienst von Apple Health werde in Apples Health-App integriert werden. Über eine Preisgestaltung äußerte sich Gurman bislang nicht.