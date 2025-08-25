Ugreen MagFlow: Zwei neue Qi2-Charger mit 25 Watt Leistung vorgestellt

Mit dem Start von iOS 26 werden die aktuellen iPhone-Modelle mit Qi2.2 kompatibel sein und dann mit 25 Watt Leistung drahtlos geladen werden können. Bei der kommenden iPhone-Generation dürfte diese Funktion direkt zum Start verfügbar sein – und die Zubehör-Hersteller stehen schon jetzt mit den passenden Gadgets in den Startlöchern.

Nachdem Belkin seine Neuheiten schon vorgestellt hat, ist jetzt Ugreen an der Reihe. Der Hersteller aus Asien ist auf Amazon bereits jetzt mit einer magnetischen Powerbank sowie einem klappbaren Charger vertreten. Wir werfen für euch einen genaueren Blick auf die beiden Neuerscheinungen.

Das ist die Ugreen MagFlow Qi2 Powerbank

Dank „Qi2 25 Watt“, so die offizielle Bezeichnung des neuen Standards, kann ein kompatibles iPhone mit dieser Powerbank drahtlos innerhalb von rund 30 Minuten auf 50 Prozent geladen werden. Mit dem „normalen“ Qi hat das noch rund 45 Minuten gedauert.

Noch schneller geht es mit dem integrierten Kabel, das eine Leistung von 30 Watt bietet. Das Kabel wird übrigens nicht nur zum Aufladen von angeschlossenen Geräten, sondern auch zum Aufladen der Powerbank selbst genutzt. Diese benötigt fürs komplette Aufladen rund zwei Stunden.

Abgesehen vom Kabel und einem weiteren USB-C-Port sowie einem Display gibt es bei dieser magnetischen Powerbank keine Überraschungen. Verzichtet werden muss leider auf einen integrierten Ständer.

Die neue MagFlow Qi2 Powerbank von Ugreen ist ab sofort für 89,99 Euro erhältlich. Mit einem Rabattgutschein sinkt der Preis auf derzeit 76,49 Euro – das ist definitiv eine stolze Summe.

UGREEN MagFlow Qi2 Powerbank, Ultraschnelle 25W 10000mAh Magsafe Powerbank, PD30W... Ultraschnelles 25W MagSafe Charging: Blitzschnelles 25W Wireless Charging mit Qi2.2-Zertifizierung und präziser Magnetausrichtung. Lädt Ihr iPhone...

Integriertes 30W Zweiwege-Schnellladekabel: All-in-One 30W PD-DuoLadeystem – Das robuste, integrierte USB-C-Kabel ersetzt herkömmliche Kabel und...

Das ist der Ugreen MagFlow 2-in-1 Magnectic Wireless Charger

Der neue Charger von Ugreen ist da schon deutlich preiswerter, er kostet offiziell 59,99 Euro und ist dank Coupon derzeit für 52,99 Euro erhältlich. Allerdings: Ein ausreichend starkes Netzteil muss separat erworben werden, im Lieferumfang ist neben dem Qi-Charger leider nur ein USB-C-Kabel enthalten.

Der MagFlow 2-in-1 Magnectic Wireless Charger ist, wie es der Name schon vermuten lässt, für zwei Geräte ausgelegt. Neben der 25 Watt starken Ladefläche für das iPhone versteckt sich im unteren Teil noch eine Ablage für AirPods. Das Ladecase der Apple-Kopfhörer wird mit bis zu 5 Watt geladen.

Darüber hinaus gibt es an der Seite einen zusätzlichen USB-C-Port, an den ein weiterer Charger angeschlossen werden kann, etwa für die Apple Watch. Ohne zusätzliches Zubehör kann die Apple Watch mit diesem neuen Ugreen-Charger leider nicht aufgeladen werden.