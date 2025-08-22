Meross: Neuer Wassersensor mit HomeKit-Support jetzt auch bei Amazon kaufen

Ende März dieses Jahres haben wir erstmals über den neuen Meross-Wassersensor (Amazon-Link) bei uns im Blog berichtet. Das Smart Home-Zubehör verfügt über eine Anbindung an Apples HomeKit zur einfachen Integration ins intelligente Zuhause und ist nun erstmals auch bei Amazon in Deutschland zum Kauf verfügbar gemacht worden.

Der Meross Smart Water Leak Sensor ist ein Wassersensor, der erkennt, wenn in Räumen Wasserlecks entstanden sind, oder größere Mengen Wasser auslaufen. Das Besondere an diesem Sensor ist die flexible Möglichkeit, das Gerät einzusetzen: Im Vergleich zu älteren Modellen dieser Kategorie kann der Meross Smart Water Leak Sensor nämlich gleichzeitig Wasseransammlungen am Boden, sowie auch Wassereinfluss von oben, beispielsweise durch ein tropfendes Rohr, erkennen und sich entsprechend bemerkbar machen. Zu diesem Zweck hat Meross dem Gerät sowohl an der Ober-, als auch an der Unterseite mit Sensoren ausgestattet.

Hat einer der verbauten Sensoren Feuchtigkeit entweder am Boden oder von oben erkannt, wird sowohl beim Wassersensor selbst als auch beim verbundenen Meross-Hub ein Alarm mit einer Lautstärke von 100 dB ausgelöst. Über die verbundene Meross-App oder die entsprechend eingebundene Smart Home-Plattform wird man zusätzlich über eine Push-Mitteilung über das Ereignis informiert, so dass man zeitnah reagieren kann. Wer möchte, kann den Wassersensor auch über Automationen in Szenen einbinden, so dass beispielsweise Lichtsignale von Lampen bei einem Wasserleck aktiviert werden.

Bis zu 24 Geräte per Funkverbindung verwalten

Der Meross Smart Water Leak Sensor lässt sich über den mitgelieferten Hub in bestehende Systeme einbinden und verfügt auch über eine Unterstützung für Apples HomeKit, Google Home und Amazon Alexa. Versehen mit der Modellnummer MS405HHK, setzt der Wassermelder auf eine Funkverbindung über eine 433 MHz-Frequenz. Über den zusätzlich benötigten Hub können bis zu 24 Geräte über die 433 MHz-Funkfrequenz verwaltet und in die oben beschriebenen drei Smart Home-Plattformen eingebunden werden.

Die Funkverbindung des Meross-Sensors hat zudem den Vorteil, dass sie energieschonend ist: Meross liefert für den Wassersensor zwei AAA-Batterien mit, die laut Herstellerangabe bei normaler Verwendung bis zu drei Jahre halten sollen, ehe sie vom Nutzer bzw. Nutzerin ausgetauscht werden müssen. Darüber hinaus verfügt der Wassersensor nach IP66 über eine entsprechende Wasser- und Staubdichtigkeit.

Der neue Meross Smart Water Leak Sensor ist ab sofort als Einzelgerät zum Preis von 19,99 Euro bei Amazon erhältlich. Einen Wassersensor inklusive Hub bekommt man dort für 34,99 Euro, zwei einzelne Sensoren sind ebenfalls für 34,99 Euro zu haben. Alle drei Kaufoptionen können mit einem optionalen Prime-Versand am nächsten Werktag bestellt werden.