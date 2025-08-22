appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 22. August (2 News)

+++ 13:41 Uhr – Amazon: Anker Netzteil mit Kabel im Angebot +++
Das 20 Watt starke Anker Netzteil bietet USB-C und USB-A und liefert zudem ein passend farbiges USB-C-Kabel mit. Gibt es jetzt für 9,99 Euro statt 17,99 Euro – alle Farben sind reduziert.
Anker 20W USB C Ladegerät, iPad Netzteil, USB-Schnellladenetzteil, iPad Ladegerät,...
- 20W SCHNELLLADEPOWER: Genieße schnelles Laden mit einer maximalen Leistung von 20W für dein iPhone 15, Galaxy-Telefone und andere Geräte.
- GLEICHZEITIGES DUAL-PORT-LADEN: Mit der Möglichkeit, USB-C- und USB-A-Ports gleichzeitig zu verwenden, kannst du zwei Geräte zeitgleich mit Strom...
+++ 13:39 Uhr – Apple: iOS 18.6 wird nicht mehr signiert +++
Ab sofort stoppt Apple die Signierung von iOS 18.6 – immerhin steht schon das wichtige Sicherheitsupdate auf iOS 18.6.2 zum Download bereit.