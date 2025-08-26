Ob für die Arbeit, für das Studium oder einfach nur für das Privatvergnügen: Das MacBook Air ist die richtige Wahl, wenn man keine High-End-Performance benötigt. Ausgestattet mit dem M4-Chip, liefert aber auch das MacBook Air eine hervorragende Leistung – mit dem Gerät wird man noch viele Jahre Spaß haben. Während es bei Apple direkt so gut wie nie Rabatte gibt, kannst du bei Amazon ordentlich sparen.
M4 MacBook Air ist so günstig wie noch nie
Mit 1.199 Euro gestartet, kannst du das 13-Zoll große MacBook Air mit M4, 16 GB RAM und 256 GB SSD für nur 929 Euro kaufen. Dabei sind alle Farben im Angebot, sogar die neue Farbvariante Himmelblau.
- M4 MacBook Air mit 256 GB SSD in Himmelblau für 929 Euro (Amazon-Link)
- M4 MacBook Air mit 256 GB SSD in Polarstern für 929 Euro (Amazon-Link)
- M4 MacBook Air mit 256 GB SSD in Mitternacht für 929 Euro (Amazon-Link)
- M4 MacBook Air mit 256 GB SSD in Silber für 929 Euro (Amazon-Link)
Doppelst so viel Speicher kostet 220 Euro mehr
Die Standardkonfiguration ist mit 256 GB Speicherplatz etwas knapp bemessen. Das Upgrade bei Apple auf 512 GB SSD ist nicht günstig – hier müsst ihr 220 Euro mehr berappen. Amazon verkauft aber auch dieses Modell günstiger, denn ihr bezahlt nur 1.149 Euro statt 1.449 Euro.
- M4 MacBook Air mit 512 GB SSD in Himmelblau für 1.149 Euro (Amazon-Link)
- M4 MacBook Air mit 512 GB SSD in Polarstern für 1.149 Euro (Amazon-Link)
- M4 MacBook Air mit 512 GB SSD in Mitternacht für 1.149 Euro (Amazon-Link)
- M4 MacBook Air mit 512 GB SSD in Silber für 1.149 Euro (Amazon-Link)
15-Zoll MacBook Air ist auch reduziert
Das 13-Zoll MacBook Air ist zwar superleicht und handlich, doch wer mehr Platz zum Arbeiten oder Streamen will, greift lieber zur größeren 15-Zoll-Variante. Genau die gibt es aktuell mit dem neuen M4-Chip bei Amazon zum Bestpreis. Während Apple selbst weiterhin 1.449 Euro für das Standardmodell und stolze 1.749 Euro für die Variante mit doppelt so viel Speicher verlangt, kannst du hier ordentlich sparen.
- 15-Zoll M4 MacBook Air mit 256 GB SSD in Himmelblau für 1.199 Euro (Amazon-Link)
- 15-Zoll M4 MacBook Air mit 256 GB SSD in Polarstern für 1.199 Euro (Amazon-Link)
- 15-Zoll M4 MacBook Air mit 256 GB SSD in Mitternacht für 1.199 Euro (Amazon-Link)
- 15-Zoll M4 MacBook Air mit 256 GB SSD in Silber für 1.199 Euro (Amazon-Link)
Mit 512 GB SSD
- 15-Zoll M4 MacBook Air mit 512 GB SSD in Himmelblau für 1.419 Euro (Amazon-Link)
- 15-Zoll M4 MacBook Air mit 512 GB SSD in Polarstern für 1.419 Euro (Amazon-Link)
- 15-Zoll M4 MacBook Air mit 512 GB SSD in Mitternacht für 1.419 Euro (Amazon-Link)
- 15-Zoll M4 MacBook Air mit 512 GB SSD in Silber für 1.419 Euro (Amazon-Link)