Highlights der Woche: Apple hat unsere iPhone 17-Einladung vergessen

Letztes Jahr haben wir nach rund 15 Jaren Apple-Blog erstmals ein bisschen Apple-Feeling vor Ort in Cupertino wahrnehmen können – allerdings nur im Visitor-Center, von wo aus man auch ein Stück des Apple Parks sieht. Unsere Drohnen-Aufnahme in unserem YouTube-Vlog zeigt etwas mehr, wobei diese so wohl hätte nie entstehen dürfen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Was für uns das absolute Highlight wäre? Die iPhone-Keynote vor Ort miterleben zu dürfen. Das ist uns bisher aber verwehrt geblieben, da wir im Vergleich zu den ganz großen Portalen und YouTube-Kanälen zu klein sind. Abwarten, was in den nächsten 15 Jahren passiert.

Davon abgesehen hat uns Apple eine Einladung zum iPhone 17-Event geschickt, allerdings nur zur Online-Teilnahme per Livestream. Dem kommen wir natürlich nach, denn wir wollen euch schnellstmöglich alle wichtigen Neuerungen zum iPhone 17, zur neuen Apple Watch-Generation und zu den AirPods Pro 3 präsentieren.

Die offizielle September-Keynote findet am 9. September um 19 Uhr deutscher Zeit statt und wir versorgen euch abermals mit einem deutschen Live-Ticker. Das kann spannend sein, wenn ihr unterwegs seid oder die englische Sprache lieber meiden wollt.

Erst einmal steht die IFA bevor

Ein weiteres Highlight des Jahres ist die IFA in Berlin. Das ist ein Pflichtermin für uns. Die Technik-Messe ist immer super spannend und zahlreiche Marken und Firmen nutzen die Gelegenheit, um neue Produkte vorzustellen. Ab Mittwoch sind wir vor Ort in Berlin und haben einen vollen Terminkalender. Zahlreiche Firmen und Hersteller haben Einladungen verschickt, sowohl für Standbesuche als auch für Events, bei denen es leckeres Essen und leckere Getränke gibt. Die IFA wird beruflich gesehen spannend und anstrengend, aber es ist immer wieder schön bekannte Gesichter zu treffen, mit denen man sonst nur per Mail oder Telefon kommuniziert. Die IFA ist eine Art Klassentreffen, denn man trifft jedes Jahr die gleichen Gesichter, Blogger, YouTuber und mehr. Das macht einfach Spaß und ist eine willkommene Abwechslung zum eigentlichen Büro-Alltag.

Wir werden euch natürlich mitnehmen, euch die spannendsten Neuheiten im Blog vorstellen, euch mit einigen Videos auf unseren Social Media Kanälen als auch YouTube versorgen. Langweilig wird es in dieser Zeit auf keinen Fall.

Philips Hue hat es verbockt. Am Mittwochabend stellt der Hersteller für smartes Licht im Rahmen eines Events zur IFA die neusten Produkte vor. Allerdings hat die Hue-Webseite vorab schon alle Neuheiten geleakt, sodass die große Vorfreude verflogen ist. Dennoch: Die ein oder andere Frage werden wir vor Ort sicher noch klären können. Ein YouTube-Video ist fest eingeplant.