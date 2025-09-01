Das iPhone 17 steht in den Startlöchern und mit dem nahenden Apple-Event am Dienstag, den 9. September, häufen sich die Leaks. Jetzt gibt es neue Infos zu einem beliebten Zubehör: dem Apple Clear Case.

Der bekannte Leaker Majin Bu hat Bilder geteilt, die angeblich Apples transparente Hülle für das iPhone 17 Pro und Pro Max zeigen – oder zumindest sehr realistische Nachbildungen davon. Und die Fotos verraten drei interessante Neuerungen im Vergleich zur aktuellen iPhone-16-Generation:

1. Größerer Kameraausschnitt

Die Hülle hat eine breite Öffnung für die Rückkameras und zieht sich fast über die gesamte Gerätebreite. Damit scheint sich das Gerücht um ein massives Kamera-Upgrade zu bestätigen.

2. Neues MagSafe-Design

Statt des bekannten Kreises mit Linie darunter ist nun ein abgerundetes Rechteck in Weiß zu sehen. Offenbar ein neues MagSafe-Layout, da das Apple-Logo auf der iPhone-Rückseite anders platziert sein soll.

3. Crossbody Strap

Die Hülle scheint kompatibel mit dem gemunkelten magnetischen Crossbody Strap, also einem Umhängeband, das Apple neu einführen könnte.

Laut Majin Bu testet Apple außerdem getönte Varianten des Clear Case, also transparente Hüllen mit leichtem Farbeffekt. Es ist davon auszugehen, dass Apple die neuen Case pünktlich oder noch vor dem iPhone 17-Verkaufsstart verfügbar macht.

Fotos: Majin Bu.