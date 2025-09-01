Nächster Saugroboter von Mova kann Treppen steigen

In dieser Woche ist es endlich so weit: Die IFA in Berlin startet. Und natürlich werden auch dort Saug- und Wischroboter wieder ein großes Thema sein. Die Hersteller werden neue Technologien präsentieren, der Fokus wird dabei wohl auf der Überwindung von Treppen liegen. Nachdem Dreame ja schon eine ähnliche Ankündigung gemacht hat, wird nun auch Mova mitmischen.

Einen ersten Eindruck der neuen Technologie liefert uns Mova auf der hauseigenen Webseite, auf der man seine IFA-Neuheiten präsentiert. Zu sehen sind eine um die Kurve führende, offene Treppe und ein Exoskelett für seinen Saugroboter. Mit diesem Zubehör soll der Roboter anscheinend in der Lage sein, die Treppenstufen nach oben und unten zu klettern.

Wie könnte das im Alltag aussehen? Das Exoskelett wird vermutlich am Fuße der Treppe bereitstehen. Wenn der Saugroboter mit der Etage fertig ist, fährt er in das offene Exoskelett herein und gibt den Befehl zur Abfahrt. Das Exoskelett verschließt die Einfahrt und bringt den Roboter dann über die Treppe in die nächste Etage. Dort angekommen wird der Roboter wieder freigelassen und kann seine Arbeit auf der anderen fortsetzen. Das Exoskelett wartet an der Treppe, um den Roboter wieder zurück zur Basisstation bringen zu können.

Wirklich spannend wäre eine solche Lösung wohl nur, wenn das Exoskelett zum Treppensteigen günstiger wäre als ein zweiter Saugroboter mitsamt Basisstation. Daher sind wir gespannt, welche weiteren Informationen Mova auf der IFA liefern wird.

Die weiteren Produktneuheiten von Mova auf der IFA 20205

Mova Z60 Ultra Roller Complete: Neues Top-Modell mit Hochdruckreinigung mit fließendem Wasser.

Mova M50 Ultra: Weltweit erster Nass- und Trockensauger mit klappbarem und ausziehbarem Design.

Mova Master 10: Leistungsstarker Haartrockner mit verschiedenen Aufsätzen.

Mova Lidax Ultra Series: Mähroboter mit verbesserter Einrichtung und Kartierung sowie mit mehr Präzision beim Kantenschneiden.

Mova Dive A10: Poolroboter mit noch mehr Saugleistung.

Mova G70: Akku-Staubsauger mit „Roboterarm“ an der Vorderkante.