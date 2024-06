Swift Student Challenge: Eine Entwicklerin aus Dortmund fliegt nach Cupertino

Die diesjährige WWDC 2024 steht vor der Tür und am 10. Juni können wir uns erstmals offiziell ansehen, welche Funktionen Apple für iOS 18 parat hat. Ich bin gespannt, wie oft Apple das Wort „AI“ oder „Artificial Intelligence“ in den Mund nimmt, denn immerhin soll der Fokus auf neuen KI-Funktionen liegen.

Im Vorhinein zur WWDC startet Apple immer die Swift Student Challenge und zeichnet die besten Programmierarbeiten von Studierenden aus. Von den 350 eingereichten Beiträgen sind 50 Studierende zu „Distinguished Winners“ ernannt worden, deren App Playgrounds sich durch Innovation, Kreativität, sozialen Einfluss oder Inklusivität auszeichnen. Die 50 Gewinner und Gewinnerinnen sind zu einem dreitägigen Aufenthalt im Apple Park eingeladen und können auch an der Eröffnungskeynote teilnehmen.

„Die diesjährigen Gewinner und Gewinnerinnen der Swift Student Challenge zeigen einmal mehr, was alles möglich ist, wenn talentierte junge Menschen mit Hilfe von Programmieren der Welt ihren Stempel aufdrücken“, sagt Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations bei Apple. „Wir freuen uns sehr, noch mehr herausragende studentische Entwickler und Entwicklerinnen als je zuvor im Apple Park begrüßen zu dürfen, um sich mit unseren Teams und untereinander auszutauschen, während sie Apps entwickeln, die unsere Zukunft zweifellos zum Besseren verändern werden.“

Vildan Kocabas aus Dortmund fliegt nach Cupertino

Unter den 50 „Distinguished Winners“ befindet sich auch die Medizinstudentin Vildan Kocabas aus Dortmund. Apple hat schon drei Gewinner und Gewinnerinnen im Apple-Newsroom genauer beleuchtet und wir wollen euch Vildan aus unserer Nachbarstadt Dortmund genauer vorstellen.

Die 26-jährige Dortmunderin befindet sich im letzten Semester ihres Medizinstudiums und hat sich erstmals intensiv mit der Programmiersprache Swift beschäftigt. Sie selbst bezeichnet sich als absolute Anfängerin und hat sich mit der Hilfe von Swift-Tutorials, der Swift Playground-App und zahlreichen YouTube-Videos ins Thema eingearbeitet und einen eigenen Playground entwickelt.

„Der Playground, den ich für die Swift Student Challenge erstellt habe, ist mein erstes größeres Projekt, an dem ich so lange gearbeitet habe.“, lässt uns Vildan wissen. Die genaue Funktion des Playgrounds ist mir nicht bekannt, allerdings will die junge Entwicklerin medizinische Themen für alle besser zugänglich machen. „Besonders durch die uns zur Verfügung stehenden Technologien wie die Apps auf unseren Smartphones sind die Möglichkeiten grenzenlos, Medizin verständlich und greifbar für jeden zu machen. Ich bin gespannt darauf, wie die diesjährige WWDC neue Möglichkeiten im Bereich e-Health und medizinischer Bildung eröffnen wird und freue mich schon darauf, wie diese Innovationen dazu beitragen werden, die Gesundheitsversorgung und das Wissen über medizinische Themen weltweit zu verbessern.“.

Während Vildan die vorherigen WWDC-Keynotes immer von Zuhause verfolgt hat, darf sie Anfang Juni persönlich vor Ort sein und sich zudem auf ein maßgeschneidertes Programm freuen. Es bleibt abzuwarten, ob Vildan ihren Playground künftig auch als App im App Store bereitstellen wird. Wir bleiben natürlich für euch dran und berichten, wenn die App die Marktreife erreicht hat.

WWDC Live-Ticker bei appgefahren.de verfolgen

Am 10. Juni um 19 Uhr startet die WWDC-Keynote und wir versorgen euch wie immer mit einem Live-Ticker in Textform, damit ihr keine Neuerungen verpasst. Gleichzeitig gibt es eine zeitnahe Berichterstattung zu den neuen Funktionen in iOS 18, iPadOS 18 und mehr. Auch die Tage und Wochen nach der Keynote sind besonders spannend, da erste Beta-Versionen schon kurz nach der Präsentation bereitstehen. Da die Zeit auf der Keynote begrenzt ist, kann Apple längst nicht alle Neuerungen zeigen, wenn ihr allerdings appgefahren treu bleibt, erfahrt ihr alle weiteren Details bei uns.