Apple Vision: Günstige Datenbrille setzt wohl ein gekoppeltes iPhone voraus

Ab dem 28. Juni könnt ihr Apple Vision Pro in Deutschland ab 3.999 Euro vorbestellen, wobei der offizielle Verkaufsstart am 12. Juli ist. Während wir letzte Woche berichtet haben, dass Apple die Arbeit an der zweiten Generation von Apple Vision Pro auf Eis gelegt hat, um sich auf die Markteinführung eines günstigeren Modells zu konzentrieren, folgt jetzt das nächste Detail.

Mark Gurman berichtet in seinem Power On-Newsletter, dass ein Prototyp eines preiswerteren Headsets mit dem Codenamen N107 im Vergleich zu Vision Pro ein engeres Sichtfeld hat. Außerdem erwägt Apple, dass Apple Vision nur in Verbindung mit einem angeschlossenen iPhone oder Mac funktioniert. „Dadurch könnte Apple Geld für die Rechenleistung und die Komponenten sparen, die benötigt werden, um Apple Vision zu einem eigenständigen Produkt zu machen“, argumentiert er.

Apple versucht die Kosten zu senken und gleichzeitig die wichtigsten Funktionen beizubehalten. Wenn der Plan aufgeht, könnte Apple Vision bereites Ende 2025 auf den Markt kommen, zu einem bisher noch unbekannten Preis. Ob die günstigere Datenbrille abermals exklusiv in den USA startet, bleibt abzuwarten.