Apple Vision Pro: Neuer App Store für Deutschland angekündigt

In einer Rundmail an Entwickler und Entwicklerinnen hat Apple heute mitgeteilt, dass der App Store für visionOS-Apps künftig in weiteren Märkten zur Verfügung steht. Das macht auch Sinn, denn Apple macht die Datenbrille ab dem 28. Juni in China, Hing Kong, Japan und Singapur sowie ab dem 12. Juli in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland und Großbritannien verfügbar.

Zu den Zeitpunkten startet auch der App Store für visionOS-App, wobei bestehende Apps in den Stores verfügbar gemacht werden, die die Entwickler in den App Store-Einstellungen gewählt haben. Man kann davon ausgehen, dass alle verfügbaren Apps auch in den neuen Stores zum Download bereitgestellt werden. Die Verfügbarkeit von visionOS-Apps und die Verfügbarkeit von iPad- und iPhone-Apps auf dem Headset können Entwickler über die App Store Connect-Schnittstelle verwalten.

Apple Vision Pro 2 verschiebt sich

Apple hat die Arbeit an der zweiten Generation des Vision Pro Headsets eingestellt, um sich ausschließlich auf ein günstigeres Modell zu konzentrieren, berichtet The Information.

Der Konzern konzentrierte sich zunächst darauf, die Kosten für die Komponenten der ersten Generation zu senken und ein verbessertes Display für das nächste Modell zu entwickeln. Jetzt hat das Unternehmen offenbar mindestens einem seiner Zulieferer mitgeteilt, dass es die Arbeit an der nächsten Generation seines Vision Pro Headsets eingestellt hat. Die Arbeit an einem günstigeren Vision-Produkt mit weniger Funktionen wird jedoch fortgesetzt.