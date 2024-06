Smart Home: tedee und Nuki mit weiteren Türöffnungs-Optionen

Der Smart Home-Markt, seine Anbieter und Dienste befinden sich in ständigem Wandel. Nun gibt es Neuigkeiten von gleich zwei Herstellern von smarten Zugangslösungen, namentlich tedee und Nuki, die ihre smarten Produkte mit weiteren Diensten ausstatten. Wir liefern alle Infos zusammengefasst in einem Artikel.

tedee und ekey: Neue Kooperation beschlossen

KNX ist der europaweit führende Standard für die Gebäudeautomation und in über 40 Ländern vertreten. Mit dem IoT-KNX-Gateway App Module und den dazugehörigen Smart Home-Apps bieten die drei Hersteller ekey, tedee und BAB Technologie nun eine unkomplizierte und komfortsteigernde Lösung für den Zutritt ins Gebäude.

Das tedee Smart Lock verwandelt jede Tür in ein modernes Zugangssystem: Das Schloss lässt sich problemlos an vorhandene Türzylinder anpassen und bietet somit eine einfache Installation ohne zusätzliche Umbaumaßnahmen. Durch den integrierten Akku ist keine Verkabelung an der Tür nötig. Das ekey bionyx-System mit den Produktlinien ekey xLine und sLine Fingerprint repräsentiert die nächste Generation der biometrischen Zutrittskontrolle: Sie kombiniert fortschrittliche Fingerabdruck-Technologie mit exklusivem Design. Über das App Module von BAB Technologie lassen sich die beiden Systeme nun miteinander verbinden. Somit haben User nun die Möglichkeit, das Ver- und Entriegeln einer Tür über einen Fingerabdruck auszulösen.

Durch einen Fingerdruck oder auch das Bedienen des tedee-Türschlosses können Personen ganze Szenen im Gebäude starten. Beispielsweise kann beim Verlassen des Hauses das Licht ausgeschaltet und die Temperatur der Heizung herunter geregelt werden um Energie zu sparen. Mit dem Öffnen des Schlosses ist es auch möglich, den Ladevorgang eines Elektrofahrzeugs zu starten und die Jalousien zu öffnen. Durch das App Module mit integrierter KNX-Schnittstelle können sowohl sämtliche KNX-Komponenten, als auch weitere, über das App Module verbundene IoT-Produkte, Bestandteile einer solchen Szene sein. Weitere Infos zu den Produkten von tedee gibt es auf der Hersteller-Website.

Nuki: Türöffnung per Weblink

Ein smartes Türschloss macht das Leben von Ferienimmobilien-Hosts deutlich komfortabler. Zukünftig noch ein Stück mehr, da der Nuki Smart Hosting Service ab diesem Sommer die neue, zusätzliche Öffnunsoption ‚Open via Weblink‘ beinhaltet. Gäste erhalten einen Link per Messenger oder E-Mail, mit dem sich die Tür öffnen lässt.

Bisher bekamen Gäste entweder den Zugangscode für ein Nuki Keypad oder einen Einladungslink, der das Schloss in der Nuki-App für den Aufenthalt freischaltet. Letzteres hieß aber auch, dass jede Person die App laden und installieren muss. Zu diesen Optionen gesellt sich nun ‚Open via Weblink’: Nach der Zustellung des Öffnungs-Links per E-Mail oder Messenger kann die Tür einfach per Fingerwisch geöffnet werden.

Wie alle anderen Öffnungsoptionen ist auch ein Nuki Weblink nur in der Zeit zwischen Check-in und Check-out gültig. Technisch erfolgt die Türöffnung via Weblink nicht wie sonst üblich per Bluetooth, sondern als Fernsteuerbefehl über das Internet. Über einen Standortabgleich zwischen Smartphone und Nuki wird sichergestellt, dass die Person sich in unmittelbarer Nähe des Schlosses befindet – so sind Fernöffnungen ausgeschlossen. Selbstverständlich haben Hosts jederzeit die volle Kontrolle und können Links bei Bedarf verändern oder deaktivieren, zum Beispiel, wenn Gäste außerplanmäßig früher abreisen. Alle Infos zu Nukis Smart Hosting-Service gibt es auf der Website des Herstellers.

