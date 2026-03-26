App Store Connect: Zahlreiche neue Analytics-Funktionen

Apple hat seiner speziell für Entwickler wichtigen App „App Store Connect“ ein Update beschert, das die Analytics-Funktionen der Anwendung deutlich erweitert. Die Entwickler erhalten damit Zugang zu über 100 neuen Metriken, die speziell die Performance von In-App-Käufen und Abonnements detaillierter abbilden.

App Store Connect ist eine zentrale Plattform für Entwickler, um Apps im App Store zu verwalten. Die Web- und Mobile-Anwendung bietet Tools zum Hochladen, Einreichen und Verwalten von Apps sowie zum Erstellen von In-App-Käufen und Abonnements. Entwickler können Testversionen über TestFlight verteilen, Nutzerfeedback sammeln und Performance-Daten auswerten. Zudem lassen sich zum Beispiel auch Marketingkampagnen steuern.

App Store Connect nun mit Kohortenanalysen und Benchmarks

Nun hat Apple die Analytics-Sektion der App erweitert. Diese ermöglicht es, Monetarisierungsstrategien präziser zu analysieren und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Ein zentraler Bestandteil des Updates ist dabei die Einführung von Kohortenanalysen.

Entwickler können nun Nutzerverhalten anhand gemeinsamer Merkmale wie Download-Datum, Download-Quelle oder Startdatum eines Angebots auswerten. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, wie schnell Nutzer aus einer neu erschlossenen Region erste Käufe tätigen im Vergleich zu etablierten Märkten. Die Daten werden dabei aggregiert, um die Privatsphäre der Nutzer zu wahren.

Zusätzlich bietet App Store Connect nun zwei neue Benchmarks: die Conversion-Rate von Downloads zu bezahlten Käufen sowie die Einnahmen pro Download. Diese Vergleichswerte helfen Entwicklern, die eigene Performance im Verhältnis zu ähnlichen Apps einzuschätzen.

Neue Reports, Filter und mehr

Für eine tiefere Analyse können Entwickler zwei neue Abonnement-Berichte über die Analytics-Reports-API exportieren. Diese lassen sich in eigene Datenbanken integrieren und ermöglichen Offline-Auswertungen. Zudem erlaubt die Plattform nun das gleichzeitige Anwenden von bis zu sieben Filtern auf ausgewählte Metriken, um gezielt spezifische Datensegmente zu untersuchen. Ein neuer Leitfaden in der App-Store-Connect-Hilfe unterstützt Entwickler außerdem, dabei, eine datengetriebene Strategie zu entwickeln.

Das Update ist ab sofort verfügbar. App Store Connect könnt ihr im App Store laden oder über den Browser nutzen.

Foto: Apple