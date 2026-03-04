iOS 26.3.1 ist da: Bugfixes und Display-Support

Apple veröffentlicht mit iOS 26.3.1 und iPadOS 26.3.1 ein kleines Zwischenupdate, weil das Unternehmen Stabilität und Kompatibilität weiter verbessern will. Gleichzeitig erscheinen die Updates rund drei Wochen nach Version 26.3. Obwohl es sich nicht um ein großes Feature-Upgrade handelt, liefert Apple dennoch wichtige Anpassungen für aktuelle Geräte.

Unterstützung für neue Studio-Displays

Mit dem Update sorgt Apple dafür, dass iPhones und iPads optimal mit dem neuen Studio Display sowie dem Studio Display XDR zusammenarbeiten. Dadurch profitieren Nutzer und Nutzerinnen, die eines der neuen Monitore einsetzen möchten.

Zusätzlich nennt Apple in den Versionshinweisen allgemeine Fehlerbehebungen, allerdings ohne konkrete Details zu einzelnen Problemen zu veröffentlichen.

So installiert ihr iOS 26.3.1

Die neue Version lässt sich wie gewohnt direkt auf kompatiblen Geräten laden, sofern eine Internetverbindung besteht. Dafür öffnet man einfach die Einstellungen, tippt auf „Allgemein“ und wählt anschließend „Softwareupdate“.

Wie üblich empfiehlt es sich, vor der Installation ein Backup anzulegen, damit im Notfall keine Daten verloren gehen.

iOS 26.4 bereits in Arbeit

Während Apple das aktuelle Update verteilt, testet das Unternehmen parallel bereits iOS 26.4 und iPadOS 26.4 im Beta-Programm. Dadurch deutet sich ein größeres Frühjahrsupdate an, das zusätzliche Funktionen bringen könnte – unter anderem steht ja noch ein großes Update für Siri an.

Bis dahin konzentriert sich Version 26.3.1 jedoch klar auf Stabilität, Optimierung und die neue Display-Kompatibilität.

Auch macOS 26.3.1 ist da

Darüber hinaus hat Apple auch macOS 26.3.1 veröffentlicht, das sicherstellt, dass die neuen Apple Displays mit unterstützten Macs funktionieren.

Fazit: Kleines Update mit praktischem Mehrwert

Einerseits fällt der Funktionsumfang überschaubar aus, andererseits verbessert Apple gezielt die Unterstützung für neue Hardware. Deshalb lohnt sich die Installation für alle kompatiblen Geräte.