Persönliche Empfehlung für schnelles WLAN: AVM reduziert FRITZ!Box, Repeater und Fon

Was ich zuerst als Übergangslösung installiert hatte, ist jetzt mein festes Router- und Repeater-Setup für schnelles WLAN im ganzen Hause. Ich setze nämlich auf die Produkte von AVM, genauer gesagt auf die FRITZ!Box und den FRITZ!Repeater, um in allen Bereichen des Hauses schnelles und zuverlässiges WLAN zu haben. Ich bin von der einfachen Einrichtung begeistert und finde auch die Einstellungen übersichtlich und verständlich. Ausfälle hatte ich bisher keine zu verzeichnen, was ebenfalls für eine gute Qualität spricht. Also, wenn ihr euch auch AVM-Produkte ins Haus holen wollt, könnt ihr am Prime Day besonders günstig zugreifen.

FRITZ!Box 7690 mit Wi-Fi 7

Die FRITZ!Box 7690 ist aktuell erstmals für nur 214,69 Euro statt 319 Euro erhältlich – und bietet dafür modernste Ausstattung: Wi-Fi 7, WLAN-Mesh, DECT, VDSL-Supervectoring und ADSL2+ sind mit an Bord.

Der Router ist ideal für DSL-Anschlüsse geeignet und erreicht bis zu 5.760 MBit/s im 5-GHz-Band sowie 1.376 MBit/s bei 2,4 GHz. Für kabelgebundene Geräte stehen zwei 2,5-Gigabit-LAN-Ports (einer davon als WAN-Port nutzbar) sowie zwei 1-Gigabit-LAN-Anschlüsse bereit.

Im Smart-Home-Bereich bietet die FRITZ!Box 7690 noch mehr Flexibilität: Neben FRITZ!DECT ist auch Zigbee integriert, wodurch sich viele Geräte anderer Hersteller, zum Beispiel LED-Lampen, einbinden lassen. Abgerundet wird das Paket durch umfangreiche Telefonie-Funktionen, Anrufbeantworter, das vielseitige FRITZ!OS mit Kindersicherung, WLAN-Gastzugang und integrierter Firewall.

AVM FRITZ!Box 5590 Fiber für Glasfaser

Die FRITZ!Box 5590 Fiber liefert dank Wi-Fi 6 (4×4) schnelles WLAN mit bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz- und 1.200 MBit/s im 2,4-GHz-Band. Zwar fehlt Wi-Fi 7, doch für die meisten Anwendungen ist die Performance mehr als ausreichend. Für kabelgebundene Geräte stehen ein 2,5-Gigabit-WAN/LAN-Port sowie vier Gigabit-LAN-Ports bereit. In Kombination ermöglichen sie Datenraten von bis zu 10 GBit/s.

Dank integrierter Mesh-Technologie sorgt die FRITZ!Box für ein starkes und weitreichendes WLAN im gesamten Zuhause. Zudem ist eine komplette Telefonanlage mit Anrufbeantwortern sowie eine DECT-Basis für Schnurlostelefone und Smart-Home-Geräte integriert.

Zwei USB-3.0-Anschlüsse ermöglichen die Einbindung von Speicher oder Druckern ins Netzwerk. Das FRITZ!OS bietet wie gewohnt hohe Sicherheit und Komfort – mit Firewall, Kindersicherung, VPN, WLAN-Gastzugang und regelmäßigen Updates.

Jetzt könnt ihr für 202,34 Euro statt 299 Euro zugreifen.

FRITZ!Box 6690 Cable für 231,79 Euro

Falls ihr Internet über den Kabelanschluss nutzt, könnt ihr die AVM FRITZ!Box 6690 Cable günstiger kaufen. Hier ist schnelles Wi-Fi 6 mit an Bord, Mesh-WLAN, DECT und mehr. Die Kabelvariante kostet aktuell 231,79 Euro statt 329 Euro. Im Preisvergleich geht es bei 244 Euro los.

AVM FRITZ!Repeater 6000 für 204,99 Euro

Wenn ihr eine große Wohnung oder ein weitläufiges Haus mit WLAN versorgen wollt, lohnt sich ein Blick auf den AVM FRITZ!Repeater 6000. Ich nutze das Modell selbst, um alle Räume mit WLAN zu versrogen. Der FRITZ!Repeater 6000 ist das leistungsstärkste Modell aus AVMs Repeater-Serie. Er unterstützt Wi-Fi 6 und bietet zusätzlich einen 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss, über den ihr Geräte bei Bedarf direkt per Kabel anbinden könnt.

Die Einrichtung ist denkbar einfach: Zuerst drückt ihr die WPS-Taste an eurer FRITZ!Box, danach die Connect-Taste am Repeater – und schon ist alles verbunden.

Ich bin mit dem Zusammenspiel aus FRITZ!Box und Repeater absolut zufrieden. Selbst an der Straße habe ich noch WLAN-Empfang – und das trotz des Gartens dazwischen. Gerade der große Repeater zeigt hier seine Stärken und sorgt dafür, dass das Signal zuverlässig im ganzen Haus ankommt. Die 6000er-Variante kostet jetzt 179,55 Euro statt 259 Euro.

Und wenn es etwas weniger sein darf: Der FRITZ!Repeater 3000 AX ist nicht ganz so reichweitenstark, dafür aber noch einmal deutlich günstiger. Hier zahlt ihr nur 132,04 Euro statt 189 Euro.

AVM Fritz!Repeater 1200 AX kostet 61,74 Euro

Wenn ihr lediglich einzelne WLAN-Funklöcher schließen möchtet, ist der AVM FRITZ!Repeater 1200 AX eine gute Wahl. Der kompakte Repeater wird einfach in die Steckdose gesteckt und unterstützt den modernen Wi-Fi-6-Standard mit zwei Frequenzbereichen: 5 GHz mit bis zu 2.400 MBit/s und 2,4 GHz mit bis zu 600 MBit/s.

Aktuell ist der Repeater für nur 61,74 Euro statt der regulären 95 Euro erhältlich.

AVM FRITZ!Fon X6 für nur 75,99 Euro

Das DECT-Komforttelefon FRITZ!Fon X6 ist in wenigen Minuten mit der FRITZ!Box verbunden und sofort einsatzbereit. Es bietet HD-Telefonie, ein scharfes Farbdisplay mit 180 PPI, Platz für bis zu 300 Kontakte im Telefonbuch und mehrere Anrufbeantworter mit Fernzugriff.

Mit bis zu 16 Stunden Gesprächszeit und einer Standby-Zeit von bis zu 10 Tagen ist das FRITZ!Fon auch im Alltag äußerst zuverlässig. Darüber hinaus unterstützt es Internetdienste, kann in Smart-Home-Anwendungen eingebunden werden und sogar Heizkörperthermostate steuern.

Aktuell ist das FRITZ!Fon X6 in Weiß oder Schwarz für nur 75,99 Euro statt der üblichen 99 Euro erhältlich.