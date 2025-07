Meta: KI-Topmanager von Apple abgeworben

Dass bei Apple im KI-Bereich aktuell einiges nicht perfekt läuft, zeigte die Medienlandschaft mit allerhand Berichten in den letzten Wochen und Monaten deutlich auf. Nun hat man im Hause Apple auch noch mit der Konkurrenz zu kämpfen, die das eigene Personal abwirbt.

Wie Bloomberg berichtet, hat Meta, der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp, einen hochrangigen Apple-Topmanager, der für KI-Modelle zuständig ist, mit einem satten Geldpaket abgeworben. Manager Ruoming Pang kam im Jahr 2021 von Alphabet zu Apple und zieht nun zur Konkurrenz weiter.

Meta-CEO Mark Zuckerberg lockt derzeit KI-Ingenieure und -Ingenieurinnen mit massiven Geldpaketen, um sie von anderen Unternehmen abzuwerben. Bei Ruoming Pang scheint diese Strategie aufgegangen zu sein: Meta lockte Pang mit einem Vertrag, der dem KI-Experten mehrere zehn Millionen US-Dollar pro Jahr bescheren wird. Und Pang ist nicht der einzige, den Meta abwerben konnte, wie Bloomberg berichtet.

„Meta-Chef Mark Zuckerberg hat eine Einstellungswelle gestartet und wichtige KI-Führungskräfte wie Alexandr Wang von Scale AI, Start-Up-Gründer Daniel Gross und den ehemaligen GitHub-CEO Nat Friedman mit hohen Gehältern an Bord geholt. Meta hat außerdem Yuanzhi Li, einen Forscher von OpenAI, und Anton Bakhtin, der bei Anthropic PBC an Claude gearbeitet hat, eingestellt […]. Im vergangenen Monat hat das Unternehmen eine Reihe weiterer OpenAI-Forscher angeheuert.“

Wie Bloomberg weiter ausführt, habe Mark Zuckerberg bei Meta KI zur obersten Priorität des Unternehmens gemacht, da man darum bemüht sei, mit Konkurrenten wie OpenAI und Google Schritt zu halten. Zuckerberg habe sich intensiv um die Rekrutierung für die KI-Abteilung des Unternehmens gekümmert, potenzielle neue Angestellte in seinen Häusern im Silicon Valley und am Lake Tahoe empfangen und oft persönlich Kontakt zu den in Frage kommenden Personen aufgenommen.

Ruoming Pang war bei Apple für ein Team von rund 100 Angestellten verantwortlich, das sich auf die Arbeit an Apples LLMs (Large Language Model) fokussierte. Die von Pangs Team entwickelten Modelle werden unter anderem für Apple Intelligence-Funktionen wie E-Mail-Zusammenfassungen, Priority Notifications und Genmoji verwendet.