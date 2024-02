Teufel Rockster Go 2: Bluetooth-Lautsprecher neu aufgelegt

Teufel legt seinen mobilen Bluetooth-Lautsprecher Teufel Rockster Go neu auf und bietet ab sofort den Teufel Rockster Go 2 zum Kauf an. Der Lautsprecher wird in drei Farben erhältlich gemacht, in Schwarz/Rot, Grau und komplett Schwarz. Der Preis liegt bei 149,99 Euro.

Der Teufel Rockster Go 2 kommt abermals im robusten und gummierten Gehäuse und integriert zwei Vollbereichstreiber für echten Stereoklang. Mit der hauseigenen Technologie Dynamore wird das Stereobild noch einmal hörbar verbreitert. Die Spielzeit beträgt circa 15 Stunden, mit aktivierten Energiesparmodus sind sogar bis zu 28 Stunden möglich. Via USB-C tankt der Lautsprecher wieder Energie nach.

Der portable Lautsprecher ist nach Norm IP67 gegen Schmutz und Wasser geschützt und macht so auch Outdoor bei schlechtem Wetter eine Gute Figur. Der Vorteil: Nach einem aufregenden Abenteuer kann der Lautsprecher einfach unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Mit der Party-Link-Funktion können zwei Rockster Go 2 Lautsprecher kombiniert werden. Wer möchte, kann auch bis zu 100 Speaker in Reihe schalten. Auf der Rückseite gibt es zudem eine Trageschlaufe, mit der man den Lautsprecher mit einer Hand halten kann. Zudem ist ein 1/4 Zoll Gewinde mit dabei, mit dem man den Lautsprecher auch auf Stative und Halterungen schrauben kann.

Der neue Teufel Rockster Go 2 ist ab sofort im Teufel Webshop und in allen Teufel Stores erhältlich.