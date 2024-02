Yes, Your Grace: Detailreiches Rollenspiel in Mittelalter-Szenerie im Test

Heute erscheint mit „Yes, Your Grace“ (App-Store-Link) ein neues Rollenspiel in mittelalterlichem Setting mit diversen Quests und vielen spannenden Charakteren. In der Rolle des Königs Eryk von Davern trefft ihr auf immer neuer Bittsteller, deren Anliegen ihr entweder lösen oder ablehnen müsst. Auch eurer Familie gilt es durch Zuhören und gute Ratschläge zu helfen. Ich habe „Yes, Your Grace“ für euch angespielt.

Yes, Your Grace spielt in dem fiktiven, mittelalterlichen Königreich Davern, das inspiriert ist von slawischer Folklore. Die Hauptfigur des Spiels, in deren Rolle ihr schlüpft, ist König Eryk; dessen Aufgabe ist es, sein Königreich geschickt zu managen und kluge Entscheidungen in Bezug auf alle an ihn herangetragenen Anliegen zu treffen. Auch Eryks drei Töchter und seine Frau, die Königin, kämpfen mit diversen persönlichen Problemen, bei denen ihr als Eryk helfen könnt.

In jeder Runde erwarten euch neue Aufgaben und Anfragen eures Volkes, die ihr beantworten bzw. lösen müsst. Dabei stehen euch vier Ressourcen zur Verfügung, die ihr klug einsetzen müsst, um am Ende jeder Runde noch genügend Ressourcen übrig zu haben, gleichzeitig aber im Spiel voranzukommen. Ihr müsst also entscheiden, welche Anfragen ihr ablehnt und welche ihr beantwortet. Die Spiellogik dürfte damit der eines klassischen Rollenspiels entsprechen. Die einzelnen Quests sind thematisch vielfältig und es werden euch häufig diverse Entscheidungsmöglichkeiten angeboten. In meinem Fall dauerte es nicht lang, bis ich vollständig ins Königreich abgetaucht war.

Grafisch kommt das Spiel in einer 2D-Pixelgestaltung daher; die einzelnen Szenen sind aufwändig gestaltet. Soundtrack und Soundeffekte sind stimmig und bleiben angenehm im Hintergrund. Da das Spielprinzip von Yes, Your Grace auf diversen zu führenden Unterhaltungen beruht, freut es viele von euch sicherlich, dass das Spiel auch eine deutsche Lokalisierung anbietet.

Ich kann euch Yes, Your Grace definitiv empfehlen, wenn ihr ein Faible für Rollenspiele in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting habt. Wollt ihr noch weitere Einblicke ins Spiel bekommen, schaut euch gerne den Trailer zum Game an:

Aktuell für 3,99 Euro laden

Wenn ihr das Spiel ausprobieren wollt, könnt ihr Yes, Your Grace nach dem Download (App-Store-Link) zunächst kostenlos testen. Die Vollversion erhaltet ihr aktuell für vergünstigte 3,99 Euro. Nach Ablauf dieser Aktion kostet euch das Spiel einmalig 5,99 Euro.

Ihr braucht ein iPhone oder iPad, auf dem mindestens iOS bzw. iPadOS 11 laufen. Auf dem Mac könnt ihr das Game ebenfalls spielen, wenn ihr macOS 11 oder neuer und einen Mac mit M1-Chip habt. Achtung: Ich braucht 1 GB freien Speicher, um Yes, Your Grace laden zu können.