Netatmo Rauch- und Kohlenmonoxidmelder im Preis gefallen

Ihr setzt gerne auf die smarten Komponenten von Netatmo? Dann könnt ihr heute den Netatmo Rauchmelder (Amazon-Link) sowie den Netatmo Kohlenmonoxidmelder (Amazon-Link) mit Rabatt bei Amazon kaufen. Die Geräte sind mit Apple HomeKit und Google Assistant kompatibel.

Der Rauchmelder von Netatmo ist seit 2018 auf dem Markt, während der Kohlenmonoxidmelder seit Ende 2021 erhältlich ist. Obwohl beide Geräte unterschiedliche Funktionen haben, haben sie ähnliche Eigenschaften und Vorteile und bilden zusammen das ideale Duo für den Schutz vor häuslichen Gefahren.

Der Rauchmelder wird an der Zimmerdecke und der Kohlenmonoxidmelder an der Wand befestigt und können anschließend in der Netatmo Home + Security App eingerichtet werden. Die integrierte Batterie hält rund 10 Jahre, nach Ablauf dieser Zeit wird man automatisch informiert. Der smarte Kohlenmonoxidmelder und der smarte Rauchmelder von Netatmo verfügen über eine Selbsttest-Funktion, die den Zustand des Kohlenmonoxidmeldesensors bzw. des Rauchsensors, der Batterie und der WLAN-Verbindung kontrolliert. Außerdem bietet er eine Alarmtestfunktion, mit der das ordnungsgemäße Funktionieren des 85-dB-Alarms überprüft werden kann, was mindestens einmal pro Jahr empfohlen wird. Praktischerweise kann das laute Signal bei Fehlalarm auch über die dazugehörige App deaktiviert werden, man muss also nicht erst eine Leiter oder einen Stuhl suchen, um an die Decke zu kommen.

Der Rauchmelder ist derzeit mit 30 Prozent Rabatt ausgeschrieben, ihr zahlt nur noch 69,99 Euro statt 99,99 Euro. Der Kohlenmonoxidmelder ist von 99,99 Euro auf 79,99 Euro reduziert.

Angebot 357 Bewertungen Netatmo Smarter Rauchmelder, 10-Jahres-Batterie, Selbsttest-Funktion, 85-dB-Alarm,... MELDUNGEN IN ECHTZEIT: Sie erhalten eine Echtzeit Warnmeldung auf Ihr Smartphone, wann immer ein Alarm ausgelöst wird – selbst wenn Sie nicht...

10-JAHRES-BATTERIE*: Ein Jahrzehnt an Sicherheit*, mit einer Batterie, die die ganze Produktlebensdauer hält. Keine nervtötenden Warnungen in der...

Netatmo - Smarter Kohlenmonoxidmelder, WLAN, 10-Jahres-Batterie, 85 dB Alarm,... Kontrolliert in Echtzeit den Kohlenmonoxidgehalt, den Ihre Brennstoffgeräte ausstoßen (Heizkessel, Kamin…).

Schlägt bei Kohlenmonoxidvorhandensein mit 85 dB lautstark Alarm und schickt eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone.