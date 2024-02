Neuer Vertrag mit Qualcomm: Apple setzt auf 5G-Chips bis 2027

In den letzten Monaten haben Experten immer wieder berichtet, dass Apple an eigenem Modem arbeitet, um die Abhängigkeiten von Drittanbietern zu entkoppeln. Zuerst war die Rede davon, dass schon 2025 das erste Apple Modem zum Einsatt kommen soll, Verzögerungen in der Entwicklung haben einen zeitigen Start aber unmöglich gemacht.

Gurman sagte zuletzt, dass Apple „Jahre davon entfernt“ sei, einen Chip zu entwicklen, der genauso gut oder besser als die Chips von Qualcomm funktionieren. Währenddessen teilt Qualcomm nun mit, dass Apple die bestehende Vereinbarung um zwei weitere Jahre bis März 2027 verlängert hat.

Die kommenden iPhone 16 Pro-Modelle, die im Herbst 2024 erwartet werden, sollen Qualcomms Snapdragon X75-Modem nutzen, das eine verbesserte Carrier-Aggregation und andere technologische Fortschritte für schnellere 5G-Download- und Upload-Geschwindigkeiten mitbringt. Die Standardmodelle sollen hingegen den X70-Chip bekommen, der aktuell in den iPhone 15-Modellen verbaut ist.

Die Vorteile des X75 Chips

Der Snapdragon X75 unterstützt auch den neuesten „5G Advanced“-Standard, der als „die nächste Phase von 5G“ und eine „Evolution in Richtung 6G“ beschrieben wird. 5G Advanced wird Verbesserungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für eine verbesserte 5G-Leistung beinhalten und 5G auf zusätzliche Gerätetypen und Anwendungsfälle ausweiten. Es ist wahrscheinlich, dass Apple die Unterstützung von 5G Advanced auf den iPhone 16 Pro-Modellen ankündigen wird, so wie es mit LTE Advanced auf dem iPhone 6s im Jahr 2015 der Fall war.