Apple Vision Pro Akku ist mit Lightning-Kabel ausgestattet

Die Apple Vision Pro Datenbrille wird über einen externen Akku betrieben. Das Kabel schien zuerst fest verbaut zu sein, mit einer kleinen SIM-Karten-Nadel lässt sich das Kabel aber von der Powerbank trennen. Und zum Vorschein kommt eine Art Lightning-Kabel.

Ray Wong von Inverse hat es ausprobiert und Nilay Patel von The Verge danach bestätigt: Das Kabel verfügt über eine Lightning-Anschluss, der jedoch größer als der herkömmliche Lightningstecker ist. Apple hatte sich im letzten Jahr von Lightning getrennt und das iPhone 15 auf USB-C umgestellt, warum Apple bei der Powerbank wieder auf Lightning setzt, ist unklar. Gut möglich, dass das Produkt so lange in Entwicklung war, dass USB-C damals noch keine Rolle gespielt hat.

l used a SIM card push pin to „unlock“ the cable connected to the Apple Vision Pro battery pack. It popped right out. pic.twitter.com/tShScpMlvr

— Ray Wong (@raywongy) January 31, 2024