Apple ist bekannt für ein akribisches Augenmerk auf Design und Haptik. Nun hat das Unternehmen erneut bewiesen, dass man keine Kompromisse bei der Qualität seiner Hardware eingeht. Diesmal geht es um die Oberfläche: Der Konzern aus Cupertino hat das tschechische Software-Unternehmen PlasmaSolve übernommen. Dessen Spezialgebiet ist die Simulation von Materialeigenschaften in hochkomplexen Fertigungsprozessen.

PlasmaSolve, ansässig in der tschechischen Stadt Brno, hat mit MatSight eine Software entwickelt, die Materialbeschaffenheiten in Verfahren wie Gasphasenabscheidung (PVD) und plasmaoptimierter chemischer Dampfablagerung (PECVD) simuliert. Durch die Kombination von Physik- und Chemiesimulationen, maschinellem Lernen und Data-Mining kann das Unternehmen vorhersagen, wie sich Materialien unter bestimmten Bedingungen verhalten. Dies kann ein Durchbruch für die Entwicklung langlebiger und widerstandsfähiger Oberflächen sein.

Apple auf Einkaufstour: Achte Übernahme 2026

Dass Apple PlasmaSolve geschluckt hat, kam nicht durch eine Pressemitteilung des Unternehmens selbst ans Licht, sondern durch eine EU-Listenpflicht. Gemäß des Digital Markets Acts (DMA) müssen Tech-Giganten wie Apple, Google oder Meta ihre Übernahmen offenlegen. Vier Monate nach der Übernahme werden diese Informationen dann in einer Auflistung der Akquisitionen veröffentlicht, so auch in diesem Fall.

PlasmaSolve ist bereits die achte Akquisition von Apple in diesem Jahr. Zu den anderen Deals zählen unter anderem das deutsche Farbkalibrierungsunternehmen Patchflyer, das preisgekrönte Entwicklerstudio Rabbit 3 Times sowie die Animationsplattform MotionVFX. Apple selbst hält sich wie gewohnt mit offiziellen Statements zurück. Mit PlasmaSolve könnte Apple die eigenen Geräte in Zukunft noch widerstandsfähiger und langlebiger machen – ein entscheidender Faktor für Nutzer, die Wert auf Qualität legen.