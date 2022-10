Lufthansa: AirTags sind auf Flügen jetzt doch erlaubt

Erst kürzlich haben wir berichtet, dass die Lufthansa die Mitnahme eines AirTags im Gepäck nicht erlaubt. Lediglich ein deaktivierter AirTag sei erlaubt, allerdings ist die Lufthansa nicht aktiv gegen die kleinen Dinge-Finder vorgegangen und hat die Mitnahme somit auch toleriert. Nun macht die Lufthansa eine Rolle rückwärts und erlaubt die Mitnahme offiziell:

Das Luftfahrtbundesamt hat heute bestätigt, dass es unsere Risikoeinschätzung teilt, dass Ortungsgeräte mit sehr geringer Batterie- und Sendeleistung im aufgegebenen Gepäck kein Sicherheitsrisiko darstellen. Damit sind diese Geräte auf Lufthansa-Flügen erlaubt.

Demnach passt sich die Lufthansa an, denn weltweit haben zahlreiche Airlines die Mitnahme sogar ausdrücklich erlaubt, da hier lediglich eine kleine Knopfzelle als Batterie zum Einsatz kommt. Falls ihr also in Kürze in einen Lufthansa-Flieger steigt, könnt ihr ohne Bedenken einen AirTag in euer Gepäck packen – und im Notfall euren Koffer einfacher und schneller wiederfinden.