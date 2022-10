AirTags im Koffer: Lufthansa untersagt Mitnahme im Flugzeug

Ich bin in der vergangenen Wochen zum ersten Mal seit mehreren Jahren tatsächlich wieder mit dem Flugzeug unterwegs gewesen. Allerdings nur mit Handgepäck. Wenn ich einen Koffer aufgegeben hätte, dann wäre dieser wohl auch mit einem AirTag bestückt worden. Gerade in den letzten Monaten gab es ja zahlreiche Geschichten um zurückgebliebenes oder verschollenes Gepäck. Aber so ein AirTag im Koffer, ist das überhaupt erlaubt?

Nach einem Bericht in der Wirtschaftswoche hat ein Kollege von Watson bei der Lufthansa nachgefragt und von einer Sprecherin der Fluggesellschaft die folgende Antwort erhalten:

Gepäck-Tracker gehören in die Kategorie der Portable Electronic Devices und unterliegen damit den von der International Civil Aviation Organisation erlassenen Gefahrgut-Bestimmungen für die Beförderung in Flugzeugen. Dementsprechend müssen die Tracker aufgrund ihrer Sendefunktion ähnlich wie beispielsweise Handys, Laptops, Tablets etc. während des Fluges deaktiviert sein, wenn sie sich im aufgegebenen Gepäck befinden.

Nur ein deaktivierter AirTag darf ins Aufgabegepäck

Das bedeutet übersetzt soviel: Ein AirTag darf nur mitgenommen werden, wenn die Batterie entfernt wird. Und das schränkt die Funktionsweise dann doch schon ein wenig ein. Watson fügt dem hinzu: „Bemerkenswert ist jedoch, dass die AirTags weniger verboten als vielmehr noch nicht fürs aufgegebene Gepäck zugelassen sind. Denn die Geräte sind nur mit einer Knopfbatterie ausgestattet, wodurch die Gefahr im Frachtraum nur schwer mit Akkus in beispielsweise Smartphones vergleichbar ist.“

Watson hat im Zuge seiner Recherche auch bei mehreren deutschen Flughäfen nachgefragt, wie man dort mit dem Thema AirTags umgeht. So heißt es beispielsweise beim Berliner Flughafen: „Es gibt bei uns kein Verbot von AirTags im Aufgabegepäck und auch keine Vorgaben dazu. Insofern werden AirTags nicht aus dem Gepäck genommen.“

Auch wenn die Lufthansa die Nutzung der AirTags untersagt, sieht es international ganz anders aus. Laut Watson sollen viele Airlines, insbesondere aus dem englischsprachigen Raum, die Nutzung der AirTags aufgrund ihrer kleinen Batterien sogar ausdrücklich erlaubt haben. Was aktuell noch fehlt, das ist eine offizielle Vorgabe der Behörde, beispielsweise der International Air Transport Association. Erst dann dürfte das Durcheinander, das aktuell noch herrscht, wohl ein Ende haben.