Nur noch bis Mittwoch: Audible 3 Monate gratis, Amazon Music Unlimited 4 Monate kostenlos

Am 11. und 12. Oktober findet der zweite Prime Day des Jahres statt und bis dahin könnt ihr zwei Amazon-Services kostenlos ausprobieren. Der Hörbuch-Dienst Audible kann 90 Tage gratis genutzt werden – pro Monat gibt es ein Hörbuch nach Wahl, insgesamt also 3. Das Angebot gilt für alle Amazon Prime-Kunden und Kundinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in den vergangenen zwölf Monaten kein Audible-Abo hatten.

Audible 3 Monate kostenlos (Amazon-Link)

danach 9,95 Euro pro Monat, wenn nicht vorzeitig gekündigt wird

Amazon Music Unlimited mit Gratistest

Wer Prime abonniert hat, kann auch Amazon Music Unlimited kostenlos ausprobieren – aktuell sogar 4 Monate lang. Der Musik-Streaming-Dienst bietet Zugriff auf über 90 Millionen Songs, das Angebot richtet sich allerdings nur an Neukunden und Kundinnen.