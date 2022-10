Signal: Messenger integriert Story-Funktion in Betaversion

Der Messenger Signal (App Store-Link) ist eine hervorragende Alternative zu WhatsApp und Telegram und lässt sich kostenlos aus dem App Store herunterladen. Ich bin vor etwa 1 1/2 Jahren von WhatsApp zu Signal gewechselt und bereue den Schritt keine Sekunde. Der Messenger lässt sich problemlos mit entsprechenden Apps auf dem iPhone, iPad und Mac verwenden und verfügt auch über eine Android-Variante.

Offenbar will Signal, das in den letzten Jahren einen deutlichen User-Zuwachs verzeichnen konnte, nun noch mehr Menschen zum eigenen Messenger locken. Wie The Verge berichtet, hat das Entwicklerteam von Signal nun in einer Betaversion erstmals auch eine Story-Funktion integriert, die den Testern und Testerinnen seit der letzten Woche zur Verfügung steht.

Das Feature dürfte vielen von Apps wie Snapchat und Instagram bekannt vorkommen. Laut Signal wird es möglich sein, mit den Stories „Bilder, Videos und Texte [zu] erstellen und mit deinen Freunden [zu] teilen, die nach 24 Stunden automatisch verschwinden.“ Auch bei Datenschutz bleibt sich Signal treu und bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die Stories. In einem Forumsbeitrag zur Betaversion erklärt Greyson Parrelli von Signal, wer die Stories sehen kann.

„Du hast immer die volle Kontrolle darüber, mit wem du deine Stories teilst. Du kannst deine Stories mit all deinen Signal-Verbindungen (Signal-Verbindungen = deine Kontakte + alle, mit denen du einen 1:1-Chat geführt hast) oder mit einer benutzerdefinierten Liste von Freunden oder mit einer deiner Signal-Gruppen teilen. Wenn du Stories für Gruppen freigibst, können alle anderen Mitglieder dieser Gruppe diese Gruppen-Story ansehen, teilen, darauf reagieren und antworten.“

Wer sich nicht für die Funktion begeistern kann und schon in anderen Apps davon genug hat, kann das Story-Feature in den Signal-Einstellungen auch ganz deaktivieren. Auf diese Weise kann man keine eigenen Stories veröffentlichen und erhält auch keinen Zugang zu den Stories von Personen aus der Signal-Liste.

Die Resonanz der Personen, die die Betaversion von Signal testen, ist bislang zumeist positiv. Einige User beklagen, dass die Story-Funktion zu viel Platz einnimmt und wertvoller Platz verschwendet wird. Es ist davon auszugehen, dass das Signal-Team die Funktion weiter bearbeiten wird, um sie dann in einer finalen Version an alle Nutzer und Nutzerinnen zu veröffentlichen. Sollte es soweit sein, werden wir euch natürlich informieren.