Meross Smart Home: Künftig Unterstützung für Matter statt IFTTT

Der Zubehör-Hersteller Meross ist den meisten von uns sicherlich ein Begriff, immerhin haben wir in der Vergangenheit schon das eine oder andere HomeKit-Produkt genauer unter die Lupe genommen. An der Kompatibilität zu Smart Home Netzwerken wird sich in Zukunft einiges ändern.

Wie Meross uns gegenüber bestätigt hat, wird man den kommenden Smart Home Standard Matter unterstützen. Die Absicht dafür hatte man bereits Anfang des Jahres erklärt, nun scheint es in die heiße Phase zu gehen.

Gleichzeitig hat Meross angekündigt, die Unterstützung für den Online-Dienst IFTTT einzustellen. Begründet wird das damit, dass die Smart Home Systeme von Amazon, Apple und Google mittlerweile genügend Optionen bieten würden. Immer weniger Nutzerinnen und Nutzer von Meross-Produkten würden mittlerweile auf IFTTT zurückgreifen.

Offen bleibt, wie genau die Unterstützung von Matter aussehen wird. Sollte in den zuletzt erschienenen Produkten bereits ein passender Chipsatz verbaut sein, könnte die Anbindung der Firmware-Update freigeschaltet werden. Einige Produkte von Meross setzen allerdings auch auf eine Bridge – in diesem Fall wäre hier eine neue Firmware oder gar ein neues Modell erforderlich.

Meross WLAN Rauchmelder / Feuermelder 3 St. mit Hub funktioniert mit Apple HomeKit... 📣 ALARMVERKNÜPFUNG - Wenn der WALN Alarm Rauch/hohe Temperaturen erkennt, piepen die unter demselben Hub angeschlossenen Alarme, um Sie daran zu...

📣 RAUCH- und ÜBERHITZUNGSERKENNUG - Zusätzlich zur Raucherkennung kann es auch Überhitzung erkennen. Wenn die Temperatur zu hoch ist (54 - 70...