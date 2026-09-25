Wer mit dem neuen iPhone 18 Pro Max nicht zufrieden ist oder es aufgrund von Problemen einschicken muss, muss fortan spezielle Anforderungen erfüllen, denn der große Akku im iPhone setzt neue Bestimmungen voraus. Wie wir schon berichtet haben, wendet Apple einen Software-Trick an, damit die Kapazität des Akkus während des Transports unter 20 Wattstunden liegt, um entsprechende Vorschriften einzuhalten.

Hat man früher das iPhone einfach zurückgesetzt, in den Karton gepackt und mit dem entsprechenden Aufkleber zur Post gebracht, gilt es nun vorab das iPhone für den Versand vorzubereiten. Dazu gibt es in den Einstellungen den Eintrag „Vorbereiten für Versand“, sodass Apple die Akku-Sperre wieder aktivieren kann. Ich habe es ausprobiert und so geht es.

iPhone 18 Pro Max für den Versand vorbereiten: So gehts

Da ich mein iPhone über Nacht voll aufgeladen habe, muss das iPhone sogar den Akku entladen, wobei es zu einer übermäßigen Hitzeentwicklung kommt. Mit einer Wärmebildkamera habe ich knapp 46 Grad gemessen, während das iPhone den Akku entlädt und gleichzeitig eine Ladebegrenzung aktiviert. Mein iPhone ist auf 89 Prozent gefallen, was wohl aber noch nicht ausreicht, um das iPhone zu versenden. Apple gibt an, dass dieser Vorgang mehrere Stunden dauern kann. Wichtig: Ihr müsst „Wo ist?“ manuell vorher deaktivieren, sonst könnt ihr den Prozess nicht fortführen. Etwas verwunderlich, dass durch „Versand vorbereiten“ dies nicht automatisch passiert.

Wenn der Akku bei weniger als 80 Prozent liegt, geht alles deutlich schneller und ohne lange Wartezeiten.

Egal ob Reparatur oder Rückversand: Wer ein iPhone 18 Pro Max mit der Post verschicken will, muss zuerst die „Akku-Sperre“ aktivieren. Wer Wartezeiten und die hohe Hitzeentwicklung für den Akku umgehen will, sollte den Vorgang erst starten, wenn der Akku unter 80 Prozent fällt.

Für das iPhone 18 Pro gelten diese Einschränkungen übrigens nicht, da hier ein kleinerer Akku zum Einsatz kommt, der keine Sonderbehandlung benötigt.