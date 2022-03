Neu: Belkin SoundForm Immerse & CubeNest 65W Netzteil mit USB-C und USB-A

Die Belkin SoundForm Immerse (Amazon-Link) wurden Anfang des Jahres auf der CES vorgestellt und können ab sofort bei Amazon bestellt werden. Die Lieferung erfolgt allerdings erst in vier bis sechs Wochen, zudem steht aktuell nur die weiße Version zum Kauf bereit. Der Preis liegt bei 155,03 Euro.

Die neuen Soundform Immerse kommen mit dynamischen 12mm-Treiber mit Doppelmembran, Neodym-Magneten und aptX HD-24-Bit-Audiotechnologie. Die Akkulaufzeit liegt bei 8 Stunden, das Case hält weitere 28 Stunden bereit. In der Soundform-App könnt ihr zudem auf einen Equalizer zugreifen und den Klang so weiter anpassen. Über einfache Touch-Gesten lässt sich die Musik steuern, Anrufe annehmen und mehr. Ein Hear-Thru-Modus (Tranzapranzmodus) ist ebenfalls mit an Board, ebenso kann das Case drahtlos via Qi geladen werden. Die neuen Soundform Immerse sind schweiß- und spritzwassergeschützt entsprechend der Schutzart IPX5.

Gleichzeitig gibt es eine aktive Geräuschunterdrückung sowie Support für Apples Wo ist?-Netzwerk.

Belkin SoundForm Immerse, True Wireless Earbuds mit Hybrid ANC, Wireless Charging, IPX5 schweiß-... Hybrid ANC (Active Noise Cancellation) mit 3 Mikrofonen in jedem Ohrhörer bietet vollständige Kontrolle über Umgebungsgeräusche....

Ein praktischer App-freier Druckknopf steuert die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und den Hear-Thru Modus vom Ohrhörer. 12 mm...

CubeNest 65W USB Netzteil

Aus dem Hause CubeNest gibt es ein neues 65W Netzteil mit 2x USB-C und 1x USB-A (Amazon-Link). Ihr könnt zum Beispiel ein MacBook Pro an einem USB-C Port mit 65 Watt aufladen, nutzt ihr mehrere Ports gleichzeitig, wird die Power natürlich aufgeteilt. Das neue Netzteil ist in 3 bis 4 Tagen versandfertig und kostet 37,99 Euro.