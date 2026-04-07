Apple trailert „Maximum Pleasure Guaranteed“: Neue Serie startet am 20. Mai

Apple baut sein Serienportfolio weiter aus und setzt dabei diesmal auf eine Mischung aus Humor mit düsteren Thriller-Elementen. Der Start auf Apple TV erfolgt am 20. Mai, wobei der erste Trailer jetzt verfügbar ist.

Neue Serie mit schwarzem Humor angekündigt

Mit der Veröffentlichung des Trailers zu „Maximum Pleasure Guaranteed“ hat Apple einen ersten Blick auf seine kommende Originalserie gewährt. Die Produktion versteht sich als schwarze Komödie, die zugleich Elemente eines spannungsgeladenen Thrillers aufgreift – ein Ansatz, der derzeit im Streamingmarkt zunehmend gefragt ist.

Zwischen Comedy und Abgrund

Im Mittelpunkt steht Paula, eine frisch geschiedene Mutter, die zunehmend in eine gefährliche Situation gerät. Verkörpert wird sie von Tatiana Maslany, die bereits durch Produktionen wie „Orphan Black“ bekannt wurde. An ihrer Seite spielt Jake Johnson, vielen Zuschauern aus „New Girl“ vertraut.

Die Handlung entwickelt sich rasant: Paula glaubt, Zeugin eines Verbrechens geworden zu sein. Gleichzeitig kämpft sie mit einem Sorgerechtsstreit und einer persönlichen Identitätskrise. Während sie beginnt, eigene Nachforschungen anzustellen, stößt sie auf immer größere Zusammenhänge. Einerseits verdichtet sich der Verdacht einer weitreichenden Verschwörung, andererseits eröffnet sich für sie die Chance, ihr Leben neu zu ordnen.

Starttermin und Veröffentlichungsrhythmus

Die Serie feiert am Mittwoch, dem 20. Mai, ihre Premiere auf Apple TV. Zum Auftakt werden gleich zwei Episoden veröffentlicht, anschließend folgt wöchentlich eine neue Folge. Das Finale ist für den 15. Juli angesetzt. Es handelt sich also um ein klassisches Release-Modell, das Spannung über mehrere Monate aufbauen soll.

Sagt euch die Beschreibung zu? Schaltet ist ab dem 20. Mai ein? Was haltet ihr von der gestaffelten Bereitstellung der einzelnen Folgen?

Fotos: Apple.