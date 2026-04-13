Neuer Leak: Apple testet tiefrote Farbe für iPhone 18 Pro

Laut aktuellen Berichten arbeitet Apple an einer neuen Farbvariante für das kommende iPhone 18 Pro. Wie mehrere Insider bestätigen, könnte das Gerät in einem tiefroten Ton namens „Deep Red“ erscheinen. Diese Information wurde zunächst von Bloomberg-Journalist Mark Gurman im Februar geäußert und nun vom chinesischen Leaker Digital Chat Station auf der Plattform Weibo unterstützt.

Neben der roten Farbe waren zuvor auch Gerüchte über violette und braune Varianten im Umlauf. Gurman vermutete jedoch, dass es sich dabei um Abwandlungen desselben Farbkonzepts handeln könnte. Die tiefrote Option scheint demnach die wahrscheinlichste Ergänzung für die nächste iPhone-Generation zu sein.

Interessanterweise entwickeln auch Android-Hersteller Prototypen in einem ähnlichen Farbton. Ob dies eine bewusste Reaktion auf Apples Pläne ist oder ob beide Seiten unabhängig auf globale Farbtrends reagieren, bleibt unklar. Farbprognoseagenturen spielen eine zentrale Rolle bei der Vorhersage von Modetrends, und Tiefrot könnte aktuell als besonders attraktiv gelten.

iPhone 18 Pro soll nicht in schwarzer Farbe erscheinen

Ein weiterer Leaker, bekannt als Instant Digital, behauptet zudem bei Weibo, dass das iPhone 18 Pro in diesem Jahr nicht in Schwarz erhältlich sein werde. Sollte sich dies bestätigen, wäre es das zweite Jahr in Folge, in dem Apple auf die klassische schwarze Variante für die Pro-Reihe verzichtet. Die aktuelle iPhone 17 Pro-Generation ist in nur drei Farbvarianten, nämlich in Silber, Cosmic Orange und Tiefblau, erhältlich.

Die Präsentation der neuen iPhones wird voraussichtlich im September 2026 stattfinden. Neben den Standardmodellen könnte Apple auch sein erstes faltbares iPhone vorstellen und die Produktpalette damit deutlich erweitern. Ob die tiefrote Farbe tatsächlich eingeführt wird und wie die Konkurrenz darauf reagiert, bleibt abzuwarten.

Titelbild: Macrumors.