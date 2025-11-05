iPhone 18 Pro: Dunkelrot, Braun oder Violett?

Mit „Cosmic Orange“ hat Apple erstmals eine knallige Farbe für die Pro-iPhones auf den Markt gebracht und damit einen Volltreffer gelandet. Die Nachfrage nach dem orangenen iPhone war so hoch, dass dieses Modell lange nicht lieferbar war. Auch ich habe mich für das neue Orange entschieden und meine Entscheidung nicht bereut, da ich die Optik wirklich toll finde. Da die neue Farbe so gut ankommt, stellt sich die Frage: Welche neue Farbvariante plant Apple für das iPhone 18 Pro?

Damit sich das neue iPhone jedes Jahr von den vorherigen Generationen abhebt, führt Apple oftmals einen neuen Farbton ein. Für das kommende iPhone 18 Pro sind die Farben Dunkelrot, Braun und Violett im Gespräch – also Farben, die nicht ganz so knallig wie Orange sind, aber dennoch auffallen. Die neuen Informationen stammen vom Leaker Instant Digital, der in der Vergangenheit schon Volltreffer gelandet hat.

Nur ein neuer Farbton für das iPhone 18 Pro geplant

Der Leaker lässt außerdem wissen, dass Apple wohl nur eine der drei neuen Farben letztendlich anbieten wird. Offen ist derzeit noch, welche Farboption favorisiert wird. Wenn sich Apple tatsächlich für Dunkelrot entscheidet, wäre es das erste Mal, dass die Pro-Modelle in Rot erhältlich sind – allerdings in einem tieferen Farbton als Apples (PRODUCT)RED-Farbe früherer Geräte.

Dahingegen gab es schon einmal ein violettes iPhone, denn das iPhone 14 Pro wurde damals in Dunkellila angeboten. Der hier gezeigte Violettton ist aber deutlich knalliger und auffälliger. Ein braunes Pro-iPhone gab es hingegen noch nicht und wäre meine persönliche letzte Wahl.

iPhone 18 Pro erscheint voraussichtlich im Herbst 2026

Wenn alles glattläuft, präsentiert uns Apple das neue iPhone 18 Pro im Herbst 2026, sodass die neuen Modelle kurz darauf im Handel starten können. Bis dahin hat Apple noch viel Zeit, um sich über die Farbgebung Gedanken zu machen. Welche Farbe würdest du bevorzugen?

Foto: MacRumors.