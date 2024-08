Anker Prime 2-Port 65W Ladegerät: Erste Infos des ultradünnen Zubehörs

In dieser Woche hat Anker bereits neue Produkte, darunter ein neues 100W-Ladegerät, vorgestellt – auch wir berichteten darüber. Jetzt sind bei Reddit weitere neue Informationen und Fotos zu einem ultradünnen 65W-Ladegerät mit zwei Ports aufgetaucht.

Wie im Subreddit r/anker in einem Post berichtet wird, soll das Zwei-Port-Ladegerät die Lücke eines 65/67W-Modells schließen. Offenbar befindet sich ein solches schon in der Produktion und soll ein ungewöhnlich dünnes Design aufweisen, das sich auch mit kleinsten Lücken einer Steckdosenleiste vertragen soll – zumindest, wenn man in den USA wohnt und die dort üblichen Stecker verwendet. Bei Reddit heißt es in der Beschreibung:

„Dieses Ladegerät verfügt über die patentierte Dynamic Plug Structure von Anker. Im Gegensatz zu herkömmlichen Steckern, die sich nach oben oder unten klappen lassen, klappen die Stifte dieses Ladegeräts nach außen, wodurch das Gerät kleiner wird. Der Stecker ist außerdem um 180° drehbar, was ihn unglaublich anpassungsfähig an verschiedene Ladesituationen macht. Zum Beispiel passt er zwischen große Adapter an einer Steckdosenleiste. Das Ladegerät kann auch gedreht werden, damit es auch in engen Räumen Platz findet.“

Zu den Spezifikationen gehören:

Modell A2685

2 PowerIQ 3.0 USB-C Ports

Linker Port: 65W

Rechter Port: 45W (auch bei alleiniger Nutzung)

Multiport-Ausgang: 63W insgesamt mit fester Leistungsaufteilung (wahrscheinlich 45W+18W, dies ist jedoch unbestätigt)

Abmessungen: 8,6 × 4,5 × 1,2 cm

Gewicht: 80 Gramm

Zur Verfügbarkeit, insbesondere auch, was ein europäisches Modell angeht, gibt es noch keine Informationen. Das Ladegerät soll zumindest auf dem US-amerikanischen Markt in diesem Winter zu Preisen zwischen 40 und 50 USD (ca. 37 und 46 Euro) erscheinen. Sobald wir zu diesem Thema mehr in Erfahrung bringen können, werden wir es euch natürlich wissen lassen.

Fotos: u/joshuadwx (Reddit).