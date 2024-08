Cambridge Audio Evo One: All-In-One Musiksystem mit AirPlay 2 und Raumklang

Auch wenn der Trend im deutschen Zuhause immer mehr in Richtung Smart Speaker und Multiroom-Systeme geht, erfreuen sich klassische HiFi-Anlagen noch immer großer Beliebtheit – zumal es mittlerweile auch Modelle gibt, die viele neue digitale Standards unterstützen. Mit dem Cambridge Audio Evo One gibt es nun ein neues Exemplar dieser Art.

„Cambridge Audio […] erfüllen mit dem Evo One einen Traum vom Komplettsystem, das eine HiFi-Anlage vollständig ersetzen kann. Das erste All-in-one-Heimsystem von Cambridge Audio bietet raumfüllenden High-End-Klang aus einem unauffälligen Retro-Gehäuse. Mehr braucht man nicht zum Musikhören – ob mit analogen Quellen, am Fernseher oder mit zahlreichen digitalen Zuspielmöglichkeiten.“

So berichtet der Hersteller bezüglich der Neuerscheinung. Der Evo One lässt sich aufgrund der eingebauten Plattform StreamMagic der vierten Generation vielseitig nutzen: Unterstützt wird direktes Streaming von Spotify Connect, TIDAL Connect, Deezer, Qobuz, Roon Ready, UPnP und Internetradio. HiRes-Zuspielungen werden bis zu einer Auflösung von PCM 32Bit/192kHz über Wi-Fi oder mit kabelgebundenem Ethernet unterstützt.

Für maximale drahtlose Flexibilität bietet der Evo One die Optionen Bluetooth, AirPlay 2 und Google Cast. Für die gemeinsame Nutzung von Musik über verschiedene Geräte im ganzen Haus ist Evo One uneingeschränkt mit Google Home, Apple AirPlay und Roon Multiroom-Systemen kompatibel.

Zusätzliche kabelgebundene Anschlussmöglichkeiten geben dem Evo One weitere Flexibilität: Am HDMI eARC kann ein Fernseher angeschlossen werden, der bequem die Lautstärke über seine Fernbedienung steuert. An der MM-Phonostufe können Signale von einem Schallplattenspieler mit MM-System unverstärkt verarbeitet werden, während der Line-Eingang allen weiteren analogen Quellen offensteht. Ein optischer Digitaleingang und eine USB-Buchse für Speicherkarten bieten weitere digitale Optionen.

Raumfüllender Sound mit 700 Watt

Um dynamischen Klang und eine breite Stereoabbildung aus einer einzigen Komponente zu erreichen, wurden insgesamt 14 Schallwandler in Drei-Wege-Technologie im Evo One für raumfüllenden und druckvollen Sound verbaut: Vier Hochtonkalotten im Ein-Zoll-Format und vier passende Mitteltöner arbeiten in der Front und den Seiten des Gehäuses, um optimale Klangauflösung und breiten Raumklang zu erzielen. Eine Gesamtleistung von 700 Watt RMS und sechs Tieftöner im geschlossenen Gehäuse sorgen für tiefen, kontrollierten Bass mit Pegelreserven.

Die minimalistische, retro-orientierte Ästhetik des Evo One folgt dem Konzept der Evo Produktfamilie und fügt sich dank der Höhe von nur 13 Zentimetern unauffällig in jede Wohnumgebung ein. „Klare Linien, zeitlose Formgebung und individuell gemasertes Echtholzfurnier aus Walnuss machen jeden Evo One zu einem Unikat“, berichtet dazu der Hersteller. „Der große 6,8-Zoll-Farbbildschirm verbindet Funktion und einen Hauch von moderner HiFi-Ästhetik. Er lässt sich wahlweise als Zeitanzeige, mit dem Albumcovern, den Titelinformationen oder den stilvollen VU-Metern belegen.“

Bedienung, Preise und Verfügbarkeit

Die als StreamMagic der vierten Generation bekannte Streaming-Plattform von Cambridge Audio ist vollwertig integriert. Die kostenlose App gibt es für iOS und Android in den entsprechenden App-Stores. Sie ermöglicht nicht nur komfortables Streaming von lokal gespeicherter Musik von UPnP-Geräten, sondern hält auch die Verbindung zu Streaming-Diensten wie Spotify, Qobuz, Deezer und Tidal sowie einer unerschöpflichen Fülle an Internetradiostationen. Alle Funktionen des Evo One können über die StreamMagic-App oder die mitgelieferte Fernbedienung aufgerufen werden.

Mit einem eingebauten 7-Band-Equalizer und einer anwählbaren Raumkorrektur kann der Klang manuell an den Geschmack, die Positionierung und die Raumakustik angepasst werden. Die wesentlichen Wiedergabefunktionen wie Play, Pause, Lautstärkeregelung und Quellwahl lassen sich direkt am Gerät kontrollieren.

Der Cambridge Evo One ist im Cambridge Audio-Webshop sowie im Fachhandel ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für Deutschland inkl. Mehrwertsteuer beträgt 1.499 Euro. Der Hersteller bietet eine kostenlose Lieferung sowie ebenso kostenlose Rücksendung an.