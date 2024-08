Anker Prime: Neue Premium-Ladegeräte der nächsten Generation erhältlich

Der bekannte und beliebte Zubehör-Hersteller Anker hat neue Produkte aus der Serie Anker Prime vorgestellt, die neue Ladegeräte, Kabel und Docks enthält. Alle Produkte setzen dabei auf die fortschrittliche Galliumnitrid-Technologie, die kompakte Abmessungen und maximale Sicherheit bietet. Zum Start könnt ihr euch die neuen Produkte mit dem Gutschein ANKERPOWER mit 15 Prozent Rabatt sichern, wobei der Gutschein bis zum 25. August 2024 gültig ist.

Anker Prime Ladegerät mit 100 Watt und klappbarem Stecker

Das neue Anker Prime Ladegerät (Amazon-Link) bietet 100 Watt und als Besonderheit kommt ein klappbarer Stecker zum Einsatz, um die Abmessungen beim Transport zu verkleinern. Mit dabei sind zwei USB-C sowie ein USB-A Port zum Anschluss diverser Endgeräte, wobei ihr auch ein MacBook Pro schnell aufladen könnt. Anker verkauft das Ladegerät für 79,99 Euro.

Anker Prime USB-C-Kabel mit 240 Watt

Neu ist auch das Anker Prime USB-C-Kabel (Amazon-Link), das es in den Längen 90 und 180 Zentimeter gibt. Mit Support von bis zum 240 Watt kann man alle Geräte schnell aufladen und Daten fix übertragen. Das Kabel besteht aus robustem Upcycled-Flechtgewebe aus Nylon, hält 300.000 Biegungen stand, funktioniert auch bei -40 und +80 Grad und ist für eine Nutzung von 100 Jahren ausgelegt. Das kurze Kabel kostet 24,99 Euro, die doppelt so lange Strippe gibt es für 29,99 Euro.

Anker Prime Ladestation mit 250 Watt und Display

Wer noch mehr Power sucht, ist hier an der richtigen Adresse. Das Tischladegerät (Amazon-Link) bietet bis zu 250 Watt und insgesamt 6 Anschlüsse. Auf der Front findet ihr vier moderne USB-C-Anschlüsse, wobei das darüber befindliche Display die Leistung in Watt anzeigt. Zwei weitere USB-C-Port befinden sich auf der Seite, um auch ältere Geräte aufladen zu können. Via USB-C könnt ihr sogar ein Gerät mit superschnellen 140 Watt versorgen, zum Beispiel ein MacBook Pro. Mit dabei ist sogar eine App, mit der ihr den Ladestatus oder die Ladedaten prüfen könnt. Des Weiteren könnt ihr eine Uhr auf dem Display aktivieren, die als eine Art Bildschirmschoner fungiert, wenn das Ladegerät nicht verwendet wird. Anker ruft für die Ladestation 159,99 Euro auf. Wenn es etwas weniger sein darf, könnt ihr euch auch die Ladestation mit 200 Watt, 4x USB-C und 2x USB-A ansehen, die auf ein Display verzichtet, dafür aber nur 79,99 Euro kostet.

Anker Prime Dockingstation mit 14 Anschlüssen

Die Anker Prime Dockingstation (Amazon-Link) hat sich vor wenigen Tagen schon gezeigt und ab heute ist die offiziell erhältlich. Für 199,99 Euro gibt es eine Station mit insgesamt 14 Anschlüssen, darunter schnelle USB-C-Ports, USB-A, HDMI und Ethernet. Für noch mehr Details klickt euch gerne in diesen Bericht.

