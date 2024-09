appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 25. September (1 News)

Das iPhone 14 mit 128 GB Speicher in der Farbe Mitternachtsblau wird für 685,99 Euro statt 729 Euro verkauft. Das iPhone 15 Plus mit 128 GB in der Farbe Blau kostet aktuell 900 Euro statt 949 Euro.

Angebot 917 Bewertungen Apple iPhone 15 Plus (128 GB) - Blau DIE DYNAMIC ISLAND KOMMT AUF DAS IPHONE 15 PLUS – Die Dynamic Island bringt Hinweise und Live Aktivitäten nach vorne – so verpasst du nichts...

INNOVATIVES DESIGN – Das iPhone 15 Plus hat ein robustes Design aus durchgefärbtem Glas und Aluminium. Es ist vor Wasser und Staub geschützt. Die...