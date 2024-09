Apple Music Classical jetzt mit mehr als 50.000 Album-Booklets

Mit Apple Music Classical (App Store-Link) hat Apple letzte Jahr einen dedizierten Musik-Dienst auf den Markt gebracht, der sich an Liebhaber klassischer Musik richtet. Mit dem neusten Update reicht Apple mehr als 50.000 Album-Booklets nach, also Informationen rund um den Künstler, die Produzenten und mehr. Mit dabei sind auch Details über das Orchester, den Dirigenten, die Solisten sowie gegebenenfalls gesungene Texte und Opernlibretti. Ergänzt wird das Angebote auch Interviews und verfasste Begleitnotizen.

Zu den weiteren Neuerungen von Apple Music Classical gehört die Einführung der Apple Classical Top 100. Die wöchentliche Hitliste, die interessanteste und informativste Hitliste für Klassikfans, kombiniert fünf Datenquellen aus über 165 Ländern, um einen vollständigen Überblick über das aktuelle Geschehen in der klassischen Musik zu erhalten.

Das bietet Apple Music Classical

Apple Music Classical erleichtert das Auffinden jeder Aufnahme im weltweit größten Katalog für klassische Musik durch eine speziell für klassische Musik entwickelte Suchfunktion in 11 Sprachen. Man kann Musik in der bestmöglichen Audioqualität genießen, einschließlich hochauflösender verlustfreier Formate, und zahlreiche klassische Werke in neuem, immersivem Raumklang erleben. Darüber hinaus stehen kuratierte Playlists, ausführliche Komponistenbiografien, Beschreibungen tausender Werke und vieles mehr zur Verfügung.

Zudem kooperiert Apple Music Classical mit renommierten Konzerthäusern, Opernhäusern und Orchestern weltweit, um exklusive neue Inhalte und Aufnahmen anzubieten, viele davon in Spatial Audio. Zu den Partnern zählen unter anderem die Berliner Philharmoniker, die Carnegie Hall, das Chicago Symphony Orchestra, das Concertgebouw Orchestra, das London Symphony Orchestra, die Metropolitan Opera, die New Yorker Philharmoniker, die Opéra National de Paris, das Seoul Arts Center, das Shanghai Symphony Orchestra, die Suntory Hall und die Wiener Philharmoniker.

Apple Music Classical ist Bestandteil von Apple Music und erfordert kein weiteres Abonnement.

Foto: Apple.