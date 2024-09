AirPods 4 mit ANC: Die neue AirPods-Generation für euch im Test

Letzten Freitag ist Apples neue AirPods-Generation auf den Markt gekommen, mit der das Unternehmen seinen AirPods auch abseits der Pro-Serie eine ANC-Variante beschert hat. Ich habe mir genau dieses Modell, AirPods 4 mit ANC, für euch genauer angesehen und finde, die Geräuschunterdrückung kann sich wirklich sehen lassen.

Die AirPods der 4. Generation mit Active Noise Cancelling kommen wie die Vorgänger auch samt Ladecase, das nun allerdings per USB-C geladen werden kann. Ein entsprechendes Kabel ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Wer Qi- oder Apple-Watch-Ladegeräte im Einsatz hat, kann das Case auch mit diesen Geräten aufladen.

Im Vergleich zu meinen aktuellen AirPods der zweiten Generation sind die AirPods 4 nochmal ein deutliches Stück kleiner. Meine bisherigen AirPods waren für mich, auch wenn es technisch mittlerweile bessere In-Ears gibt, immer die besten Kopfhörer, die es gibt, weil sie schlicht perfekt in mein Ohr passen. Ich habe in all den Jahren weder einen AirPod verloren noch ist mir auch nur ein einziges Mal einer aus dem Ohr gefallen.

Die Passform der neuen AirPods ist im Vergleich etwas anders und die AirPods der zweiten Generationen erzeugen zumindest bei mir doch ein noch etwas angenehmeres Tragegefühl. Aber dennoch merke zumindest ich auch die AirPods 4 nach einer gewissen Weile kaum noch in meinem Ohr – eine, wie ich finde, essentielle Sache bei Kopfhörern.

Der Klang ist im Vergleich zu älteren Modellen noch einmal deutlich besser, was besonders beim Streamen von Sprach-Inhalten zum Tragen kommt. Aber auch beim Hören von Musik konnte ich Klänge im Vergleich zu meinen bisherigen AirPods noch einmal deutlich nuancierter wahrnehmen.

Etwas umständlicher als bei den alten AirPods finde ich allerdings die Steuerung. Bei meinen AirPods 2 genügte ein doppeltes Tippen, um einen Titel zu skippen. Bei den neuen AirPods ist die Tippgeste durch eine Druckgeste ersetzt worden. Das heißt, ihr müsst den Stiel des AirPods festhalten und dann zweimal drücken, wenn ihr in einer Playlist zum nächsten Titel springen wollt. Da die Stiele sehr kurz sind, ist das ein bisschen frickelig. Ich gehe aber davon aus, dass ich mich über die Zeit daran gewöhnen werde.

Per Druckgeste funktioniert auch der Wechsel zwischen den einzelnen ANC-Modi. Hier muss man den Stiel so lange gedrückt halten bis ein akustisches Signal den Wechsel zum nächsten Modus angezeigt hat. Auch das ist aufgrund des kurzen Stiels etwas umständlich und ich finde es auch nicht gut gelungen, dass alle Steuerungsgesten an derselben Stelle ausgeführt werden müssen. Zumindest zum Skippen von Musiktiteln wäre ich lieber bei der Tippgeste geblieben.

Was taugt nun aber das ANC?

Wie beschrieben verfügt die AirPods-4-ANC-Version über verschiedene Modi zur Geräuschunterdrückung. Ihr könnt wählen zwischen „Aus“, also keiner Geräuschunterdrückung, „Transparenz“, „Adaptiv“ und „Geräuschunterdrückung“. Je nach Modus werden unterschiedlich viele Geräusche unterdrückt bzw. gefiltert. Den Modus könnt ihr entweder über die AirPods oder in den iPhone-Einstellungen > AirPods wechseln.

Ich finde tatsächlich alle drei Modi recht gelungen umgesetzt. So werden zum Beispiel Autogeräusche beim vollständigen ANC-Modus sehr effektiv gefiltert, wenn man als Fußgänger an einer viel befahrenen Straße unterwegs ist. Bei den anderen beiden Modi werden die Geräusch vor allem dann gefiltert, wenn diese näher kommen, was ebenfalls sehr angenehm ist.

Klanglich hat man meiner Erfahrung nach allerdings insgesamt das beste Ergebnis, wenn man ANC auf höchster Stufe eingestellt hat. Das frisst aber natürlich auch am meisten Akku und ist auf Dauer etwas unangenehm im Ohr. Dennoch nutze ich die unterschiedlichen ANC-Modi seit dem Wochenende nun mit großer Begeisterung und empfinde sie als Vorteil gegenüber meinen alten AirPods.

Weitere Features der AirPods 4 ANC

Die AirPods 4 verfügen neben der aktiven Geräuschunterdrückung zudem über diverse andere Funktionen, die das Hörerlebnis verbessern sollen. So könnt ihr anhand von personalisiertem 3D-Audio die Klangqualität noch einmal verbessern. Dazu scannt ihr mit eurem iPhone euren Kopf und eure Ohren und Apple berechnet dann, wie der Klang auf Grundlage der erfassten Informationen am besten ausgesteuert werden muss.

Zudem könnt ihr auch die Funktionen „Personalisierte Lautstärke“ und „Konversationserkennung“ verwenden, über die die Lautstärke von Medien entsprechend angepasst wird, wenn ihr euch in lauten oder leisen Umgebungen befindet oder wenn der Kopfhörer erkennt, dass ihr ein Gespräch begonnen habt. Letztere Funktion habe ich allerdings deaktiviert, weil ich sonst nicht vernünftig mitsingen kann, wenn die AirPods immer wieder die Lautstärke reduzieren, weil sie denken, ich unterhalte mich.

AirPods 4 im Vergleich mit den AirPods Pro

Die AirPods 4 dürften vor allem bei Personen gut ankommen, die sich nicht gerne In-Ear-Kopfhörer ins Ohr schieben. Dafür verzichtet man auf der anderen Seite auf eine etwas bessere Abschirmung vor Umgebungsgeräuschen, die die AirPods Pro von Haus aus bieten. Apple spricht von einer 2x besseren Geräuschunterdrückung bei den AirPods Pro der zweiten Generation.

Ansonsten müsst ihr im Vergleich zum Pro-Modell auf die Touch-Steuerung und die Hörhilfe-Funktionen verzichten, die im Herbst freigeschaltet werden sollen. Zudem fehlt im Ladecase der AirPods 4 der U1-Chip zur genauen Ortung mit „Wo ist?“.

Die AirPods Pro der zweiten Generation sind bereits länger erhältlich und im Handel zum Teil schon für 220 bis 230 Euro zu bekommen. Die AirPods Pro der ersten Generation könnt ihr im Refurbished- oder Gebraucht-Handel sogar noch günstiger bekommen.

AirPods 4 mit ANC für 199,99 Euro erhältlich

Die neuen AirPods 4 mit ANC sind ab sofort für 199 Euro im Handel erhältlich. Allen, die auf der Suche nach neuen, leistungsstarken In-Ear-Kopfhörern sind, kann ich Apples neue AirPods-Generation auf jeden Fall empfehlen. Wer auf ANC verzichten kann, bekommt die AirPods 4 ohne Geräuschunterdrückung für 149 Euro.

Die AirPods 4 sind perfekt geeignet für alle Ohren, die sich nicht an tief hereingesteckte In-Ears gewöhnen wollen. Endlich hat Apple seinen einfachen Kopfhörern auch eine sehr passable Geräuschunterdrückung spendiert.