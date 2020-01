Finale Liste: Diese 117 neuen Emojis kommen auch auf das iPhone

Die finale Liste der in diesem Jahr kommenden Emojis ist da. Insgesamt gibt es 117 neue Emojis. Emojipedia hat nicht nur ein Video veröffentlicht, sondern auch alle neuen Emojis in einer Grafik gelistet. Diese wurden vom Unicode-Konsortium abgenickt und werden dieses Jahr auch auf iPhone, iPad, Mac und Co. Einzug erhalten.

Apple integriert die neuen Emojis regelmäßig beim großen Update im Herbst. Dann werden unter anderem neue iOS- und macOS-Versionen veröffentlicht. Es wird nicht nur brandneue Emojis geben, sondern auch aktualisierte Versionen bestehender Grafiken.