MacBook Air wird diese Woche vorgestellt: Diese Neuerungen werden erwartet

Da lag Apple-Insider Mark Gurman goldrichtig: Erst vor wenigen Tagen berichtete er, dass die Vorstellung des neuen MacBook Air unmittelbar bevorsteht. Nun hat Tim Cook auf X angekündigt, dass in dieser Woche neue Produkte erscheinen. Sein vielsagender Slogan „There’s Something in the Air“ deutet klar auf ein neues MacBook Air hin. Die Gerüchteküche brodelt – mit diesen Neuerungen ist zu rechnen.

MacBook Air mit M4-Chip: Mehr Power und längere Akkulaufzeit

Apple setzt beim neuen MacBook Air auf den M4-Chip, der eine Leistungssteigerung von bis zu 25 Prozent in der Multi-Core-Performance im Vergleich zum M3 verspricht. Damit dürften alltägliche Aufgaben, kreative Workflows und selbst anspruchsvolle Anwendungen noch flüssiger laufen. Wie bereits beim Vorgängermodell wird Apple voraussichtlich 16 GB RAM als Standard beibehalten, möglicherweise mit einer Erweiterungsoption auf bis zu 32 GB. Ein weiteres Highlight dürfte die verbesserte Akkulaufzeit sein, die für noch längeres Arbeiten oder Streaming ohne Unterbrechung sorgen könnte.

Neue Features: Kamera, Anschlüsse und externe Displays

Ein Upgrade erhält wohl auch die Kamera: Das MacBook Air M4 könnte mit einer optimierten 12-Megapixel-Kamera ausgestattet sein, die Center Stage und Desk View unterstützt. Während Center Stage das Gesicht bei Videocalls automatisch im Bild hält, ermöglicht Desk View eine praktische Schreibtischansicht – Funktionen, die bisher nur iPads oder Macs mit Studio Display boten.

Auch bei den Anschlüssen könnte Apple nachbessern: Es wird erwartet, dass die neuen MacBook Air-Modelle über drei Thunderbolt 4-Anschlüsse verfügen, eine deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen zwei Thunderbolt 3-Ports. Zudem könnten die neuen Geräte erstmals zwei externe Displays gleichzeitig unterstützen – selbst dann, wenn der Laptopdeckel geöffnet ist.

MacBook Air 2024: Design und mögliche Überraschungen

Optisch sind keine gravierenden Änderungen zu erwarten, das bewährte Design bleibt wohl erhalten. Fraglich bleibt allerdings, ob Apple ein Nano-Textur-Display anbieten wird, das Reflexionen reduziert und bisher exklusiv für das MacBook Pro erhältlich ist. Eine solche Option könnte insbesondere für kreative Profis interessant sein, die in unterschiedlichen Lichtverhältnissen arbeiten.

Apple-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden – die offizielle Ankündigung dürfte in den nächsten Tagen folgen.