Anker startet neben Handyhüllen auch Schutzfolien

Vor mehr als 10 Jahren hat Anker mit einfachen Akkus angefangen, mittlerweile ist ein kleines Imperium mit allerhand Gadgets entstanden. Die nächste Stufe will Anker in diesem Herbst zünden: Smartphone-Zubehör. Die ersten iPhone-Schutzhüllen haben wir ja bereits vor einiger Zeit angekündigt, mittlerweile lassen sich die ersten Modelle bestellen. Aber das ist noch längst nicht alles…

Anker will nicht nur die Rückseite und den Rahmen eures iPhones schützen, sondern auch das Display. Auf Amazon sind die ersten Schutzfolien respektive Schutzgläser aufgetaucht. Diese lassen sich zum Teil auch schon bestellen, sind aber derzeit noch nicht lieferbar. Das Doppelpack wird für Anker für 18,99 Euro angeboten.

Ziemlich interessant finde ich die Art und Weise der Montage. Bei vielen Anbietern gibt es ja schon passende Plastik-Rahmen, um das Schutzglas perfekt auf dem iPhone positionieren zu können. Anker geht hier allerdings noch einen Schritt weiter.

Um das Schutzglas zu installieren, muss man das iPhone einfach mit dem Display nach unten in den Karton legen, diesen schließen und danach an einer Lasche ziehen, um den Schutzfilm noch im Karton von der Rückseite des Schutzglases zu ziehen. Ich kann mir vorstellen, dass es so richtig einfach geht und vor allem nicht doch noch irgendein Staubkorn auf dem Display landet, bevor man das Glas richtig ausgerichtet hat.

Auf der unten verlinkten Produktseite findet ihr Informationen zur einer Privacy-Schutzfolie. Ich gehe davon aus, dass auch noch klassische, klare Schutzgläser auf Amazon landen werden.