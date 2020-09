Creatures of Aether: PvP-Kartenspiel jetzt auch für iOS erschienen

In diesem Monat wurde das Indie-Kampfspiel Rivals of Aether erstmals für die Nintendo Switch angekündigt, und zwar in einer Rivals of Aether Definitive Edition, die mittlerweile erschienen ist.. Die Entwickler veröffentlichten damit zeitgleich auch das Release-Datum für Creatures of Aether, einem PvP-Karten-Battle-Game für iOS und Android, das kostenlos erhältlich sein würde.

Nun ist die Veröffentlichung des Spiels für iOS erfolgt: Creatures of Aether (App Store-Link) lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen. Der Download des Spiels ist etwa 144 MB groß und erfordert zudem iOS 10.0 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Sprachversion existiert für das Spiel bisher noch nicht, man muss demnach mit Englisch Vorlieb nehmen.

Creatures of Aether ist aus einer Zusammenarbeit von Tako Boy Studios mit Dan Fornace und dem Rivals of Aether-Team entstanden. Das Gameplay wird im App Store wie folgt beschrieben:

„Sammle elementare Kreaturen aus der ganzen Welt von Aether, während du das perfekte Deck baust, um es mit deinen Gegnern aufzunehmen. Verwende die legendären Rivalen-Karten mit Figuren aus dem beliebten Kampfspiel Rivals of Aether. Diese Karten haben mächtige Fähigkeiten, die das Blatt eines Kampfes wenden können. Creatures of Aether bietet eine Rangliste mit Online-Matches und Spieler-gegen-Computer-Dungeons, in denen du dir mächtige Beute und neue Karten verdienen kannst. Lade das Spiel noch heute herunter und beginne mit deiner Sammlung!“

Die Finanzierung von Creatures of Aether erfolgt über typische In-App-Käufe, mit denen sich Währungspakete erstehen lassen, um im Spiel schneller voran zu kommen. Die Entwickler können sich zudem vorstellen, bei entsprechendem Erfolg der mobilen Versionen auch eine PC-Variante von Creatures of Aether zu veröffentlichen, wie sie bei Twitter betonten. Aktuell gäbe es aber noch keine Pläne. Ist Creatures of Aether etwas für euch? Ein kleines YouTube-Video zeigt euch abschließend weitere Eindrücke zu dieser Neuerscheinung.