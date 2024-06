Govee Outdoor Wandleuchte kurz nach dem Start im Angebot

Ich verfolge die Sache schon ein bisschen mit Spannung: Govee als Herausforderer bringt immer wieder interessante neue Produkte auf den Markt, ist in Sachen Bedienung und dem gesamten Portfolio aber immer noch weit hinter dem Marktführer Philips Hue zurück. Die Preise sind dafür absolut konkurrenzfähig – so auch bei der noch recht neuen Govee Outdoor Wandleuchte.

Mit einem Preis von 89,99 Euro war die Govee Outdoor Wandleuchte ohnehin schon günstiger als vergleichbare Produkte von Philips Hue, jetzt kann sogar noch mehr gespart werden. Bei der einzelnen Wandleuchte könnt ihr einen 15 Prozent Gutschein aktivieren und den Preis so auf 76,49 Euro reduzieren. Das Doppelpack gibt es ebenfalls mit einem Coupon auf der Produktseite schon für 134,99 Euro, das entspricht einem Stückpreis von 67,49 Euro.

Qualitativ und auch in Sachen Funktionen konnte die Govee Outdoor Wandleuchte in unserem Testbericht absolut überzeugen. Unser Testgerät verrichtet seinen Dienst auf der Dachterrasse meiner Nachbarn, ich sehe das kleine Lämpchen immer in den Abendstunden auf dem Weg nach Hause in voller Pracht leuchten.

Das einzige kleine Manko konnten wir bei der Installation feststellen: Die Anschlüsse auf der Rückseite der Govee Outdoor Wandleuchte sind nicht wassergeschützt. Es wird daher empfohlen, die Lampe rundherum mit Silikon oder einem vergleichbaren Material abzudichten. Das ist ein Arbeitsschritt, der beispielsweise bei Philips Hue und den meisten mir bekannten Außenleuchten nicht notwendig ist, da hier eine vernünftige Abdichtung bereits in das Gehäuse integriert ist.

Die Govee Outdoor Wandleuchte ist sogar mit Matter kompatibel und kann daher ganz einfach in euer Smart Home integriert werden. Den vollen Funktionsumfang gibt es über die Govee-App. Bis zu drei Farben kann die Wandleuchte gleichzeitig darstellen, wobei die Einstellung hier bedeutend einfacher funktioniert als bei einem Govee Leuchtstreifen mit über 25 Zonen.

2 Bewertungen Govee Outdoor Wandleuchte RGBIC, 1500LM Smart Wandleuchte Aussen mit 45 Scene Modes,... Traumhafte Lichteffekte: Govee Outdoor Wandleuchten können gleichzeitig 3 Farben horizontal anzeigen. Genießen Sie eine flexible DIY-Erfahrung und...

Hochhelles Weiß: Die Govee Outdoor Wandleuchten für den Außenbereich bietet 1500 lm und eine Farbtemperatur von 2200K-6500K für die Alltags- und...