iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: Welches Smartphone ist schneller?

Ich muss gestehen, ich bin gar kein Freund von solchen Vergleichstest. In aller Regel entscheidet man sich zuerst für ein Ökosystem und schaut sich dann verschiedene Modelle genauer an. Aber es gehört einfach dazu, dass Apple und Samsung miteinander verglichen werden.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra ist mit dem Snapdragon 8 Elite-Chip ausgestattet und arbeitet mit 12 GB RAM während das iPhone 16 Pro Max auf den A18 Pro-Chip und 8 GB Arbeitsspeicher setzt. Der Test von PhoneBuff zeigt, wie schnell das jeweilige Smartphone ist und wie schnell Apps geöffnet werden. Jedes Smartphone durchlief eine zuvor festgelegte Abfolge, unter anderem wurden verschiedene Apps geöffnet, darunter Facebook, Starbucks, Microsoft Office Apps und verschiedene Spiele.

Samsung Galaxy S25 Ultra ist schneller als das iPhone 16 Pro Max

Das Samsung Galaxy S25 Ultra übertrifft das iPhone 16 Pro Max in mehreren Leistungstests. Besonders bei Produktivitäts- und Bildbearbeitungs-Apps zeigt es seine Stärke: Snapseed-Exporte sind deutlich schneller, und auch bei Videobearbeitung in LumaFusion schlägt es das iPhone um 25 Prozent.

Auch in der Gaming-Performance, einer bisherigen iPhone-Domäne, hält das S25 Ultra nicht nur mit, sondern übertrifft das Apple-Flaggschiff in mehreren Titeln. Während das iPhone in einigen Spielen leichte Siege errang, konnte Samsungs Modell in vielen Tests gleichziehen oder gewinnen.

Beim App-Start-Test absolvierte das Galaxy S25 Ultra die erste Runde in 2 Minuten und 18 Sekunden, 15 Sekunden schneller als das iPhone. Zwar holte Apple im zweiten Durchlauf leicht auf, doch das Samsung-Gerät sicherte sich den größten Geschwindigkeitssieg seit Jahren, so PhoneBuff.

iPhone 17 Pro Max wird erst im September vorgestellt

Während Samsung seine neuen Modelle immer Anfang des Jahres vorstellt, zieht Apple mit seinem iPhone erst im September nach. Wenn man den Test mit einem möglichen A19 Pro-Chip durchführt, hat vermutlich das iPhone wieder die Nase vorn.