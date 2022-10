Mujjo Portfolio: Neues MacBook-Sleeve mit Platz für weitere Accessoires vorgestellt

Arbeitet ihr viel von unterwegs aus, im Zug oder im Flugzeug? Oder stehen regelmäßig geschäftliche Meetings an? Dann könnte die Neuerscheinung von Mujjo, das Mujjo Portfolio, genau das richtige Zubehör für euch sein. Das Sleeve hat im Inneren nämlich nicht nur Platz für ein MacBook oder anderen Laptop bis 16 Zoll, sondern kann auch weitere Accessoires wie ein iPhone, Stifte, Notizbücher und mehr beherbergen.

Das Mujjo Portfolio wird aus einem leichten, wasserfesten Außenstoff gefertigt, der aus recyceltem Plastik gewonnen wurde. Das Futter besteht aus recyceltem Polyester, der Besatz aus veganem Leder. Mit Maßen von 39 x 28 x 5 cm, einem Gewicht von 400 Gramm und einem Fassungsvermögen von 5 Litern kann das Sleeve mit seinem 37 x 26 cm-Laptopfach bequem ein MacBook bis 16 Zoll unterbringen.

Laut Herstellerangaben gibt es im Inneren „Platz für alles, was Sie für ein Geschäftstreffen […] benötigen“. Neben dem separaten Einschub für das MacBook bzw. den Laptop gibt es auch mehrere Innentaschen für eine einfache Organisation, um so beispielsweise den Apple Pencil, ein zusätzliches iPad oder eine Zeitung, das iPhone und passende Kabel und Adapter unterbringen zu können. Die Innentaschen lassen sich über einen eigenen Reißverschluss an der Oberseite des Portfolios öffnen.

Das Mujjo Portfolio ist ab sofort in den Materialfarben Schwarz und Marineblau im Webshop des Herstellers zum Preis von 94,95 Euro vorbestellbar und soll schon ab heute verschickt werden. Nach dem Versand erhält man die Bestellung in der Regel innerhalb von ein bis vier Werktagen.