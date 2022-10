Marshall: Beliebte Produkte in neuer „Black Diamond“-Farbvariante

Der allseits bekannte Zubehör-Hersteller Marshall feiert sein 60-jähriges Firmenjubiläum und veröffentlicht im Zuge dessen gleich mehrere Limited Editions der beliebtesten Produkte. Sowohl die Over-Ear-Kopfhörer Monitor II A.N.C., die InEars Motif A.N.C. und der portable Bluetooth-Lautsprecher Emberton erscheinen ab sofort im neuen Gewand, nämlich der Farbvariante Black Diamond.

Marshall Monitor II A.N.C.

Dank der aktiven Geräuschunterdrückung lässt es sich auf das Wichtigste konzentrieren – die Musik. Die kabellosen Over-Ear Kopfhörer bieten hohen Komfort, kombiniert mit dem unverwechselbaren Marshall Look. Der Monitor II A.N.C. wurde entwickelt für ein langanhaltendes Hörvergnügen mit einer Spieldauer von bis zu 45 Stunden. Die Diamond Jubilee Edition umfasst ein hochwertiges Case passend zu den schwarzen Kopfhörern und kann zum Preis von 359 Euro im Webshop von Marshall bestellt werden.

Marshall Motif A.N.C.

Der stilvolle In-Ear Kopfhörer bietet Sound wie direkt von der Bühne – to go. Mit einer Spieldauer von 20 Stunden und aktiver Geräuschunterdrückung lässt sich der unverkennbare Marshall Sound einfach genießen. Das Hörerlebnis kann den persönlichen Wünschen mit der Marshall App angepasst werden. „Erlebe verstärktes Audio in passgenauem Design, den ganzen Tag lang“, so Marshall zum Motif A.N.C. Letzterer ist in der Diamond Jubilee-Edition für 219 Euro im Webshop von Marshall zu haben.

Marshall Emberton

Der kompakte tragbare Lautsprecher tritt mit lautem und lebhaftem Klang auf: Die True Stereophonic ermöglicht 360 Grad-Sound, ein Hörerlebnis in jedem Winkel. Durch die Spieldauer von über 20 Stunden und seiner robusten Schale, nach IPX7 wasserdicht, ist das Leichtgewicht ideal für alle Abenteuer. Der 700 Gramm schwere Speaker ist der bislang beliebteste der Portable Reihe und erscheint in der Special Edition in All-Black. Der Marshall Emberton lässt sich für 179 Euro in der Special Edition im Webshop des Herstellers bestellen.