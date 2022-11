Monster Train: Premium-Deckbuilding-Game jetzt im App Store erschienen

Die Publisher von Good Shepherd Entertainment und das unabhängige Entwicklungsteam von Shiny Shoe haben das Rogulike-Deckbuilding-Spiel Monster Train (App Store-Link) für iOS und iPadOS veröffentlicht. Das Premium-Game ist zum Preis von 11,99 Euro verfügbar und beinhaltet das komplette Basisspiel, den „Wild Mutations“-DLC und einige zusätzliche Karten und Einheiten, die seit dem Release zum Spiel hinzugefügt wurden. Wer damit noch nicht genug hat, kann darüber hinaus den „The Last Divinity“-In-App-Kauf für 4,99 Euro erwerben. Der Download kann ab iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer erfolgen, zudem wird etwa 559 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für das Spiel bereits vorhanden.

Monster Train erschien erstmals im Jahr 2020, legte schnell an Popularität zu, wurde vielfach gelobt und tauchte auf einigen „Best-Of 2020“-Listen auf. Bei den 24. jährlichen D.I.C.E. Awards wurde das Spiel als „Strategy/Simulation Game of the Year“ nominiert. Monster Train kann neben der iOS-Version auf der Nintendo Switch, der Xbox Series X/S, Xbox One und auf dem PC über Steam, GOG.com und den Microsoft Store gespielt werden.

Bei Monster Train handelt es sich um ein strategisches Roguelike-Deckbuilding-Spiel, in dem man sich gleichzeitig auf drei vertikalen Schlachtfeldern gegen die Mächte des Himmels verteidigen muss. Man hat die eigene Route sorgfältig zu wählen, mächtige Einheiten zu rekrutieren sowie Karten und Champions aufzuwerten, um zu gewinnen. Mit hunderten freischaltbarer Karten, sechs Clans mit individuellem Gameplay, die es zu kombinieren gilt, und einer Vielzahl an Möglichkeiten sich der Herausforderung zu stellen, ist jede Fahrt mit dem Monster Train einzigartig.

Das sind die Features der Premium-Neuerscheinung:

Roguelike-Kartenstrategie mit einem Twist: Beweist eure taktischen Fertigkeiten und erlebt einen neuartigen Ansatz im Bereich des Deckbuildings, mit nicht einem, sondern drei Schlachtfeldern, die gleichzeitig verteidigt werden müssen.

Beweist eure taktischen Fertigkeiten und erlebt einen neuartigen Ansatz im Bereich des Deckbuildings, mit nicht einem, sondern drei Schlachtfeldern, die gleichzeitig verteidigt werden müssen. Erstellt und meistert einzigartige Decks: Stellt eure Decks aus hunderten aufwertbarer Karten und diversen Monsterclans mit mehreren freischaltbaren Leveln zusammen.

Stellt eure Decks aus hunderten aufwertbarer Karten und diversen Monsterclans mit mehreren freischaltbaren Leveln zusammen. Wählt eure Herausforderung: Monster Train bietet 25 Schwierigkeitsstufen, die bezwungen werden müssen. Stellt euch Herausforderungen mit stark veränderten Gameplay-Mutationen und kämpft um die Plätze auf den globalen Leaderboards. Erstellt dann eigene, einzigartige Herausforderungen und teilt sie mit Freunden.

Monster Train bietet 25 Schwierigkeitsstufen, die bezwungen werden müssen. Stellt euch Herausforderungen mit stark veränderten Gameplay-Mutationen und kämpft um die Plätze auf den globalen Leaderboards. Erstellt dann eigene, einzigartige Herausforderungen und teilt sie mit Freunden. Endloser Wiederspielwert: Kein Durchgang gleicht dem Anderen – schaltet neue Gegenstände frei, wählt andere Routen und Decks und stellt euch stetig wechselnden Gegnern und Bossen.

Ich hatte die Gelegenheit, Monster Train bereits kurz anzuspielen und kann sagen: Wer sich für Rollenspiele, Deckbuilding oder rundenbasierte Kämpfe begeistern kann, sollte diese Neuerscheinung definitiv auf dem Schirm haben. Auf meinem 11″ iPad Pro gab es gestochen scharfe Grafiken, eine umfassende Standard-Kampagne, verschiedene Herausforderungen sowie ein ungewöhnliches Gameplay, das auf mehreren Ebenen stattfindet und trotz der Komplexität einen schnellen, einfachen Einstieg ermöglicht. Auch ein optionaler Farbmodus für Farbenblinde ist vorhanden, ebenso wie eine iCloud-Speichermöglichkeit, globale Ranglisten und individuelle Challenges für den Freundeskreis.

Monster Train hat in der Vergangenheit seit seinem Release bereits sehr gute Bewertungen eingeheimst, darunter 86 Punkte bei Metacritic. Auch bei Steam gibt es bei knapp 15.000 Rezensionen für das Spiel eine „Äußerst positiv“-Bewertung. Dort ist der Titel in der Standard-Variante für Windows-Rechner derzeit zum Preis von 20,99 Euro erhältlich. Ein abschießender Launch Trailer der mobilen Version liefert euch weitere Eindrücke.